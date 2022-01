Yann Sommer hielt gegen Leverkusen gleich zwei Penaltys. Bild: keystone

Sommer hält zwei Penaltys, Elvedi trifft und trotzdem verliert Gladbach gegen Leverkusen

Gladbach – Leverkusen 1:2

Einen Abend der ganz bitteren Sorte erlebte der Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer. Der Schlussmann zeigte gegen Bayer Leverkusen eine grossartige Partie und hielt sowohl gegen Patrick Schick, als auch gegen Kerem Demirbay einen Elfmeter.

Sommer hält den Penalty von Schick (50.) Video: streamja

Sommer hält einen zweiten Penalty. Video: streamja

Nur nützten die Taten von Sommer im Endeffekt nichts, weil Gladbach einmal mehr für die chronische Schwäche bei Standards bestraft wurde und einen Gegentreffer nach einer Ecke und einen nach einem Freistoss erhielt.

Das 0:1 durch Andrich (51.) Video: streamja

Das 0:2 durch Schick (74.) Video: streamja

Das einzige Tor für Gladbach erzielte Sommers Nati-Kollege Nico Elvedi in der 81. Minute.

Das 1:2 durch Elvedi (81.) Video: streamja

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1:2 (0:0)

Tore: 51. Andrich 0:1. 74. Schick 0:2. 81. Elvedi 1:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo, ohne Zakaria (verletzt). 49. Sommer hält Foulpenalty von Schick. 88. Sommer hält Foulpenalty von Demirbay.

Köln – Bayern 0:4

Bayern München beantwortet die Heimniederlage gegen Mönchengladbach mit einem 4:0-Sieg in Köln. Der Abstand zwischen Leader Bayern und Verfolger Borussia Dortmund bleibt bei sechs Punkten.

Die Bayern lösten beim FC Köln, der zuletzt drei Meisterschaftsspiele in Folge gewonnen hatte, eine schwierige Aufgabe meisterlich. In den ersten 25 Minuten legte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit Toren von Robert Lewandowski und Corentin Tolisso die Basis zum Sieg. Der polnische Goalgetter erzielte in der zweiten Halbzeit auch noch seine Saisontore Nummer 22 und 23 in der Bundesliga.

Das 0:1 durch Lewandowski (9.) Video: streamja

Das 0:2 durch Tolisso (25.) Video: streamja

Das 0:3 durch Lewandowski (62.) Video: streamja

Das 0:4 durch Lewandowski (74.) Video: streamja

Köln - Bayern München 0:4 (0:2)

Tore: 11. Lewandowski 0:1. 25. Tolisso 0:2. 63. Lewandowski 0:3. 74. Lewandowski 0:4.

Stuttgart – Leipzig 0:2

RB Leipzig bleibt dank eines Sieges in Stuttgart an den internationalen Plätzen dran. Überragender Mann war einmal mehr der Franzose Christopher Nkunku. Erst holte er den Penalty zur Führung durch Silva raus, das zweite Tor erzielte er auf überragende Weise selbst.

Das 0:1 durch einen Penalty von Silva (11.) Video: streamja

Das 0:2 durch Nkunku (70.) Video: streamja

Union Berlin – Hoffenheim 2:1

Union Berlin und Trainer Urs Fischer festigten ihren Platz im obersten Teil der Tabelle mit einem 2:1-Heimsieg gegen Hoffenheim. Das Siegestor erzielte nach 73 Minuten Mittelfeldspieler Grischa Promel. Die Union ist seit vier Spielen in der Meisterschaft unbesiegt.

Das 0:1 durch ein Eigentor von Baumgartl (16.) Video: streamja

Das 1:1 durch Voglsammer (22.) Video: streamja

Das 2:1 durch Prömel (73.) Video: streamja

Stuttgart - Leipzig 0:2 (0:1)

Tore: 11. André Silva (Handspenalty) 0:1. 70. Nkunku 0:2.

Mainz – Bochum 1:0

Silvan Widmer und sein FSV Mainz kehren nach zuletzt zwei Niederlagen zum Siegen zurück. In einem kampfbetonten Spiel gegen den VfL Bochum erzielte Innenverteidiger Jeremiah St. Juste den einzigen Treffer der Partie.

Das 1:0 durch St. Juste (48.) Video: streamja

Mainz - Bochum 1:0 (0:0)

Tor: 48. St. Juste 1:0. -

Bemerkungen: Mainz mit Widmer. 32. Torhüter Zentner (Mainz) hält Foulpenalty von Polter.

Wolfsburg – Hertha 0:0

Keine Tore gab es in der Partie zwischen Wolfsburg und der Hertha BSC. Beide Teams bleiben damit auf ihren Rängen 13 und 14, knapp über den Abstiegsplätzen. Bei Wolfsburg durfte Renato Steffen etwas mehr als eine Stunde spielen, Kevin Mbabu war nur Ersatz.

Wolfsburg - Hertha Berlin 0:0

Bemerkungen: Wolfsburg bis 63. mit Steffen (verwarnt), ohne Mbabu (Ersatz).

