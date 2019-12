Sport

Liverpool dank Salahs Traumtoren zum Rekord – Shaqiri-Assist aberkannt



Liverpool dank Mo Salahs Zaubertoren zu Start-Rekord – Shaqiri-Assist vom VAR aberkannt

Mit 16 Siegen in 17 Spielen bei einem Unentschieden ab Saisonbeginn stellt der FC Liverpool einen Rekord in der Premier League auf. Die Reds siegen zuhause gegen Watford 2:0.

Liverpool – Watford 2:0

Mit den 49 Punkten aus den ersten 17 Partien ist Liverpool nunmehr alleiniger Rekordhalter in der 1992 eingeführten Premier League. Vor zwei Jahren hatte der nachmalige Meister Manchester City die Saison mit 16 Siegen und einem Remis begonnen.

Schlusslicht Watford wehrte sich heftig gegen die zehnte Saisonniederlage. Die Mannschaft aus dem Londoner Vorort geriet durch einen unhaltbaren Schlenzer von Mohamed Salah nach 38 Minuten in Rückstand, hatte daneben aber die besten zwei Chancen der ersten Halbzeit. Salah stellte Liverpools Sieg mit dem 2:0, seinem neunten Meisterschaftstor der Saison, erst in der 90. Minute sicher.

Xherdan Shaqiri stand zum zweiten Mal in einem Wettbewerbsspiel in dieser Saison in Liverpools Startformation. Eine Flanke des Schweizers köpfte Sadio Mané zum 2:0 ins Tor, weil der Senegalese aber hauchdünn im Abseits stand, griff der VAR ein und anullierte den Treffer. Nach 70 Minuten wurde Shaqiri von Trainer Jürgen Klopp ausgewechselt.

Liverpool - Watford 2:0 (1:0)

Tore: 38. Salah 1:0. 90. Salah 2:0. -

Bemerkungen: Liverpool bis 70. mit Shaqiri. (sda)

Die Tabelle

