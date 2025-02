Nikolas Muci trifft und sichert GC einen Punkt. Bild: keystone

Die Hoppers verlieren schon wieder nicht: Muci sichert GC gegen Servette einen Punkt

Die Grasshoppers setzen ihren Aufwärtstrend in der Super League unter Trainer Thomas Oral fort und bleiben auch bei Servette ungeschlagen. Das 1:1 in Genf ist die siebte Partie in Folge ohne Niederlage.

Die Zürcher hätten sich über die erste Niederlage seit dem 10. November nicht beschweren dürfen. Doch am Ende setzten sich die Trends gleichwohl fort: Servette verpassten zum neunten Mal in den letzten zehn Spielen den Sieg, die Grasshoppers bauten ihre Serie der Ungeschlagenheit weiter aus.

Zwar wurde das neue Abwehrbollwerk der Hoppers in Abwesenheit des gesperrten Innenverteidigers Saulo Decarli nach drei Partien ohne Gegentor bezwungen und hat der Rekordmeister ohne den ebenfalls gesperrten Captain Amir Abrashi seit September 2022 nicht gewonnen. Joker Nikolas Muci glich in der 86. Minute aber für die Grasshoppers aus. Das 1:0 für das über weite Strecken spielbestimmende Heimteam hatte Dereck Kutesa in der 55. Minute erzielt.

Der Ausgleich durch Muci. Video: SRF

Der Ausgleich der Hoppers war möglich, weil Servette das 2:0 zuvor einige Male vergeben hatte. Théo Magnin traf - wie Kutesa in der ersten Halbzeit - den Pfosten, ein Tor von Steve Rouiller zählte wegen Abseits nicht.

Das 1:0 durch Kutesa. Video: SRF

GC-Keeper Justin Hammel, der nach 332 Minuten ohne Gegentor wieder einmal hinter sich greifen musste, war bei Kutesas platziertem Schuss chancenlos. Weil er das 0:1 mit einem komplett missratenen Abschlag einleitete, trug Hammel dennoch die Hauptschuld am Rückstand.

Servette - Grasshoppers 1:1 (0:0)

7628 Zuschauer.

SR Grundbacher.

Tore: 55. Kutesa (Cognat) 1:0. 86. Muci (Verón Lupi) 1:1.

Servette: Mall; Tsunemoto (86. Ouattara), Adams, Rouiller, Mazikou; Cognat, Magnin; Stevanovic (79. Srdanovic), Antunes (79. Baron), Kutesa; Guillemenot (61. Crivelli).

Grasshoppers: Hammel; Schmitz, Paskotsi, Seko, Persson; Maurin (67. Verón Lupi), Meyer (78. Turhan), Ndenge, Kittel (79. Abels); Irankunda (90. Schürpf), Bojang (67. Muci).

Verwarnungen: 41. Mazikou, 57. Rouiller, 72. Schmitz. (riz/sda)