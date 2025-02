YB gewinnt zum ersten Mal unter Contini + Lugano siegt nach einem wilden Spiel gegen Sion

Die Young Boys können auch unter Trainer Giorgio Contini treffen. Leader Lugano gewinnt in der 21. Runde in der Super League in extremis.

Lausanne – YB 1:2

Es dauerte gerade einmal 14 Sekunden, bis Lausannes Bollwerk nach sechs Heimspielen ohne Gegentor riss. Joël Monteiro verwertete vom rechten Flügel in die Mitte ziehend ein Zuspiel von Filip Ugrinic und brauchte bei seinem Führungstreffer nur vier Sekunden länger als Ifeanyi Mathew im letzten März für den FCZ sowie Moussa Konaté und Ermir Lenjani 2015 respektive 2019 für Sion bei den schnellsten Toren in der Super-League-Historie. Elf Minuten später erhöhte Ugrinic mit einem Handspenalty.

Für die Young Boys waren es im fünften Pflichtspiel die ersten Tore im Jahr 2025 und unter Trainer Giorgio Contini. Rückkehrer Christian Fassnacht hätte seinen geglückten Einstand noch veredeln können, hätte er in der 53. Minute einen Kopfball ins statt neben das Tor gesetzt. Lausanne seinerseits liess in der Tuilière nach 553 Minuten zum ersten Mal seit dem 22. September wieder ein Gegentor im heimischen Stadion zu.

Begünstigt wurden die frühen Berner Tore durch Lausannes erzwungene Umstellungen in der Verteidigung. Aufgrund der Sperren von Karim Sow und Raoul Giger musste Ludovic Magnin auf zwei Positionen umstellen. Oliver Custodio vertrat Giger als gelernter Innenverteidiger auf der rechten Seite, Kévin Mouanga rückte für Sow in die Innenverteidigung. Beim 0:1 sah Custodio gegen Monteiro nicht gut aus, vor dem Penalty zum 0:2 stand ein Handspiel von Alvyn Sanches.

Lausanne steckte in der Folge nicht auf, scheiterte zunächst aber an der Abseitslinie (Kaly Sène in der 14. Minute) und an der Latte (Jamie Roche in der 37.). Auch Morgan Poatys Anschlusstreffer nach einer Stunde brachte keine Wende mehr, nicht zuletzt weil in der Folge Alban Ajdini (64.) eine grosse Chance nicht nutzte und Aliou Baldé im Abschluss ebenfalls schwächelte (87.).

Lausanne-Sport - Young Boys 1:2 (0:2)

6648 Zuschauer.

SR Schärer.

Tore: 1. (0:14) Monteiro (Ugrinic) 0:1. 12. Ugrinic (Penalty) 0:2. 61. Poaty (Diabaté) 1:2.

Lausanne-Sport: Letica; Custodio, Mouanga, Dussenne, Poaty (79. Fofana); Sanches, Roche (63. Bernede), Koindredi; Okou (63. Balde), Sène (63. Ajdini), Diabaté (79. Parra).

Young Boys: Keller; Athekame, Camara, Benito, Hadjam; Fassnacht (63. Colley), Raveloson, Ugrinic (50. Lakomy), Monteiro; Virginius (63. Chaiwa), Itten (88. Elia).

Verwarnungen: 37. Itten, 66. Diabaté, 92. Koindredi.

Lugano – Sion 3:2

Zwar kassierte Lugano im Heimspiel gegen Sion in der 88. Minute durch ein Tor von Dejan Sorgic den Ausgleich zum 2:2, nachdem die Tessiner zuvor ein 0:1 (15.) in ein 2:1 (82.) gedreht hatten. Dennoch jubelten am Ende die Gastgeber, traf doch Anto Grgic in der 94. Minute vom Penaltypunkt aus zum 3:2. Schon am Wochenende zuvor hatte Lugano beim 3:2 in Winterthur in der Nachspielzeit das Siegtor erzielt.

Lugano - Sion 3:2 (1:1)

3287 Zuschauer.

SR Dudic.

Tore: 15. Mirantschuk 0:1. 25. Vladi 1:1. 82. Hajrizi (Eigentor) 2:1. 88. Sorgic (Lavanchy) 2:2. 94. Grgic (Penalty) 3:2.

Lugano: Saipi; Zanotti, Mai, Hajdari, Valenzuela; Bislimi (74. Aliseda), Doumbia (74. Mahmoud); Cimignani (58. Grgic), Daniel Dos Santos (58. Mahou), Bottani; Vladi (81. Koutsias).

Sion: Fayulu; Lavanchy, Hajrizi, Barba, Hefti (88. Bouriga); Kabacalman; Berdayes, Mirantschuk (80. Kololli), Kronig; Bouchlarhem (88. Marquinhos Cipriano), Chouaref (80. Sorgic).

Verwarnungen: 36. Bislimi, 42. Bouchlarhem, 69. Zanotti, 72. Chouaref. (riz/sda)