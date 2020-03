Sport

Fussball

Super League: Das sind die besten Aufstellungen der Schweizer Fussballklubs



Bild: KEYSTONE

Schweizer Klubs und ihre besten Aufstellungen seit dem Jahr 2000

In den letzten 20 Jahren sind viele Spieler in die Super League gewechselt und dann wieder gegangen. Einige von ihnen waren aber so gut, dass sie noch heute bei den Fans in Erinnerung sind. Wir präsentieren die beste Elf jeder Super-League-Mannschaft.

Dario Bulleri Dario Bulleri Folge mir Entfolgen

Das neue Jahrtausend ist schon 20 Jahre alt – und in dieser Zeit ist in der Super League schon einiges passiert. Fünf verschiedene Teams durften in dieser Zeit den Meisterpokal in die Höhe stemmen, sechs den Cup.

In dieser Zeit gab es schon viele Spieler, die so gut waren, dass sie bei den Fans einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Wir blicken zurück und bilden von jedem Team die «Traum-Elf» seit der Jahrtausendwende. (Aber da wir wissen, wie schwer so etwas ist, dürft ihr noch etwas mitbestimmen.)

FC St.Gallen

Das Gerüst des aktuellen RSL-Leaders bildet ein Teil des Meisterteams der Saison 1999/2000. Fünf Spieler der St.Galler Traumelf (Zellweger, Zwyssig, Müller, Imhof, Amoah) waren dabei, als der FCSG seinen bisher letzten Titel holen konnte. Auch das aktuelle Leader-Team ist mit Captain Silvan Hefti aber vertreten.

buildlineup.com

Umfrage Welcher FCSG-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Jörg Stiel

Philippe Montandon

Philipp Muntwiler

Moreno Merenda

Ionel Gane

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Jörg Stiel 33%

Philippe Montandon 33%

Philipp Muntwiler 33%

Moreno Merenda 33%

Ionel Gane 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

BSC Young Boys

Die Traum-Elf von YB ist auf allen Positionen prominent besetzt, das Prunkstück ist aber eindeutig die Offensive. Mit Doumbia (zweifacher Sieger), Hoarau, Chapuisat und Yakin stellten die Berner in diesem Jahrtausend fünfmal den Torschützenkönig der Liga. So schafft es sogar ein Spieler mit der Klasse von Thomas Häberli nicht in die Startformation.

buildlineup.com

Umfrage Welcher YB-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Alain Rochat

Loris Benito

Gürkan Sermeter

Sékou Sanogo

Thomas Häberli

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Alain Rochat 33%

Loris Benito 33%

Gürkan Sermeter 33%

Sékou Sanogo 33%

Thomas Häberli 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

FC Basel

Beim FC Basel ist die Auswahl derart gross, dass man fast auf jeder Position die Qual der Wahl hat. So müssen Hochkaräter wie Cristian Gimenez, Ivan Rakitic oder Fabian Schär draussen bleiben. Zudem ist der FC Basel eines von nur zwei Teams, bei dem es kein Spieler, der heute noch im Kader ist, in die Aufstellung geschafft hat.

buildlineup.com

Umfrage Welcher Basel-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Pascal Zuberbühler

Fabian Schär

Benjamin Huggel

Ivan Rakitic

Cristian Gimenez

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Pascal Zuberbühler 33%

Fabian Schär 33%

Benjamin Huggel 33%

Ivan Rakitic 33%

Cristian Gimenez 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

Servette FC

Auch bei Servette schafft es kein Spieler ins Team, der auch heute noch das Trikot der Grenats trägt. Den grössten Teil der Mannschaft macht das Team von kurz nach der Jahrtausendwende aus, das in der Saison 00/01 den Cupsieg und somit den bisher letzten Servette-Titel gewinnen könnte.

buildlineup.com

Umfrage Welcher Servette-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Tibert Pont

Kevin Bua

Oscar Londono

Alexandre Rey

Eudis

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Tibert Pont 33%

Kevin Bua 33%

Oscar Londono 33%

Alexandre Rey 33%

Eudis 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

FC Zürich

Der FC Zürich hatte seine beste Zeit in diesem Jahrtausend von 2006 bis 2009, als man in vier Saisons dreimal den Meistertitel gewinnen konnte. So muss logischerweise auch ein Grossteil dieser Elf in dieser Zeit beim FCZ gespielt haben. Als einzige Spieler ohne Meistertitel haben es der heutige Union-Berlin-Trainer Urs Fischer und Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez geschafft.

buildlineup.com

Umfrage Welcher FCZ-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Florian Stahel

Silvan Aegerter

Almen Abdi

Daniel Gygax

Eric Hassli

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Florian Stahel 33%

Silvan Aegerter 33%

Almen Abdi 33%

Daniel Gygax 33%

Eric Hassli 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

FC Luzern

Interessant beim FCL: Gleich neun Schweizer schaffen es in die beste Elf des Jahrtausends, was sonst nur beim FC Thun der Fall ist. Vier dieser Spieler durften in ihrer Karriere sogar mal das Nati-Dress tragen. Die einzigen zwei Ausländer sind Jean-Michel Tchouga und Dario Lezcano, welche zusammen mit Marco Schneuwly die erfolgreichsten Torschützen des FCL seit der Jahrtausendwende waren.

buildlineup.com

Umfrage Welcher Luzern-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Jonas Omlin

Tomislav Puljic

Hakan Yakin

Cristian Ianu

Pascal Schürpf

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Jonas Omlin 33%

Tomislav Puljic 33%

Hakan Yakin 33%

Cristian Ianu 33%

Pascal Schürpf 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

FC Lugano

Vor allem in der Offensive hatten die Tessiner in diesem Jahrtausend schon einige grosse Namen in ihren Reihen, sodass wir die Bianconeri in einem etwas gar offensiven 3-4-1-2 aufstellen mussten. Den grössten Teil der Mannschaft bilden die Schlüsselspieler der Saison 16/17 (Golemic, Alioski, Carlinhos, Mariani, Sabbatini und Sadiku), in der Lugano dank einer fantastischen Rückrunde auf Rang 3 und damit in die Europa League stürmte.

buildlineup.com

Umfrage Welcher Lugano-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Noam Baumann

Fulvio Sulmoni

Marko Basic

Mario Piccinocchi

Alexander Gerndt

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Noam Baumann 33%

Fulvio Sulmoni 33%

Marko Basic 33%

Mario Piccinocchi 33%

Alexander Gerndt 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

FC Sion

Traditionell sind die Walliser ein starkes Cup-Team, weshalb es auch in dieser Aufstellung fast nur Spieler hat, welche mit Sion den Cup einmal (Pa Modou, Edimilson, Gelson, Carlitos, Konaté), zweimal (Vanins, Bühler, Serey Dié) oder sogar dreimal (Vanczak, Obradovic) gewinnen konnten. Einzige Ausnahme ist Pajtim Kasami, welcher aber derzeit regelmässig für Sion die Kohlen aus dem Feuer holt und so seine Nominierung verdient.

buildlineup.com

Umfrage Welcher Sion-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Germano Vailati

Léo Lacroix

Raphael Wicky

Didier Crettenand

Matheus Cunha

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Germano Vailati 33%

Léo Lacroix 33%

Raphael Wicky 33%

Didier Crettenand 33%

Matheus Cunha 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

Neuchâtel Xamax

Neben Lugano ist Xamax das einzige Team, welches drei Spieler in der Top-Elf des Jahrtausends hat, die noch heute im Kader stehen (Gomes, Doudin, Nuzzolo). Auch sonst kann sich die Aufstellung der Neuenburger durchaus sehen lassen: Mit Florent Delay, Steve von Bergen, Stéphane Besle, Sébastien Wüthrich und Alexandre Rey hat Xamax viele grosse Namen der letzten Super-League-Jahre in den eigenen Reihen, mit Ideye Brown und Matar Coly haben sie zudem zwei Stürmer, welche regelmässig treffen konnten.

buildlineup.com

Umfrage Welcher Xamax-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Laurent Walthert

Roland Bättig

Augustine Simo

Gaetan Karlen

Kalu Uche

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Laurent Walthert 33%

Roland Bättig 33%

Augustine Simo 33%

Gaetan Karlen 33%

Kalu Uche 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

FC Thun

Das Highlight für die Berner Oberländer war in diesem Jahrtausend die Champions-League-Teilnahme, weshalb es gleich sechs Spieler von damals in dieses Team schaffen. Ebenfalls dabei sind die drei Kultspieler Glarner, Hediger und Rama sowie Supertechniker Scarione.

buildlineup.com

Umfrage Welcher Thun-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Guillaume Faivre

Marc Schneider

Marvin Spielmann

Dejan Sorgic

Marco Schneuwly

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Guillaume Faivre 33%

Marc Schneider 33%

Marvin Spielmann 33%

Dejan Sorgic 33%

Marco Schneuwly 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

Grasshopper Club Zürich

Ja, klar, GC spielt derzeit nicht in der Super League, dennoch ist ihre beste Elf des Jahrtausends hier dabei – schlicht und einfach deshalb, weil sie ziemlich spektakulär ist. Die Verteidigung besteht nur aus (ehemaligen) Schweizer Nationalspielern, im Zentrum Cabanas und Salatic, welche beide über 300 Spiele für die Hoppers bestritten haben und im Sturm haben sie vier Stürmer, die in ihren besten Jahren zu den stärksten Spielern der Liga zählten.

buildlineup.com

Umfrage Welcher GC-Spieler hätte ebenfalls aufgestellt werden sollen? Fabio Coltorti

Toko

Steven Zuber

Gonzalo Zarate

Mladen Petric

Keiner, die Aufstellung passt so

Abstimmen 1 Fabio Coltorti 33%

Toko 33%

Steven Zuber 33%

Gonzalo Zarate 33%

Mladen Petric 33%

Keiner, die Aufstellung passt so 33%

Abonniere unseren Newsletter