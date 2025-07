So schön war die EM in der Schweiz – wie diese Bilder zeigen

So hatte Chloe Kelly einen Matchball, als sie als fünfte Spielerin ihres Teams Anlauf holte. Die Angreiferin, deren Treffer in der Verlängerung England 2022 gegen Deutschland zum Europameister machte, blieb cool und verwandelte souverän. Schon wieder schoss Kelly die «Lionesses» zum Pokal. (ram)

Salma Paralluelo bot sich daher die Chance, im Penaltyschiessen wieder auf 2:2 auszugleichen. Doch die junge Spanierin, die schon in der Verlängerung unglücklich agierte, zielte am rechten Pfosten vorbei.

Alex Greenwood brachte England in Führung, danach war die Reihe an Torhüterin Hannah Hampton. Sie wehrte den schwachen Versuch von Mariona Caldentey, in der regulären Spielzeit Torschützin zum 1:0 für Spanien, ab.

Vorteil Spanien also – und Patri Guijarro sorgte mit ihrem erfolgreichen Schuss dafür, dass es dabei blieb. Was noch niemand wusste: Sie sollte bis zum Ende die einzige Spanierin bleiben, die traf.

Da ist das Ding! Wie 2022 stemmt auch an der EM 2025 England den Siegerpokal in die Höhe.

Pogacar für einmal geschlagen – und doch der grosse Sieger der Tour de France

Die letzte Etappe war ein Trost für alle anderen Radprofis: Tadej Pogacar kann doch nicht schalten und walten, wie er will. Der Gesamtsieger der Tour de France peilte den Etappensieg in Paris an, doch Wout van Aert war im Klassiker-Finale in Montmartre stärker.

Wout van Aert hat die Schlussetappe der Tour de France in Paris solo gewonnen. Auf dem harten Olympia-Circuit mit Kopfstein-Pflaster hielt er unter anderen Tadej Pogacar, der ebenfalls um den Tagessieg kämpfte, in Schach. Der Weltmeister wollte unbedingt den fünften Etappensieg in diesem Jahr.