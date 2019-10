Sport

Fussball

Super League: FC Basel und YB dank Siegen im Gleichschritt



Leader Basel schlägt Schlusslicht Thun – YB bleibt dank Sieg über Xamax dran

Basel – Thun 3:1

– Der FC Basel verteidigt seine Leaderposition in der Super League mit einem 3:1 gegen das Schlusslicht Thun. Der FCB glänzt nicht, tut aber das für den Erfolg Nötige. Nach dem die Basler den frühen Führungstreffer in den Anfangsminuten durch zwei vergebene Chancen verpasst hatten, boten sie dem Heimpublikum während einer längeren Phase nicht mehr allzu viel. Zweimal musste bis zur Pause Jonas Omlin gar einen Rückstand verhindern.

– Nach der Pause schalteten die Basler aber einen Gang höher, als es nötig war. In der 50. Minute führte ein abgelenkter Freistoss von Kevin Bua zur Führung. Auf den Ausgleich durch Simone Rapp nach einem Ballverlust im Spielaufbau in der 67. Minute reagierte das Heimteam mit zwei weiteren Toren innert elf Minuten.

– Nach einem Freistoss von Bua und einem Kopfballableger von Silvan Widmer wollte Rapp den Ball vor dem einschussbereiten Cabral klären, schoss diesen aber ins eigene Tor. Beim 3:1 war Luca Zuffi nach einem Abpraller von Guillaume Faivre zur Stelle, der zum ersten Mal seit Ende August wieder das Thuner Tor hütete und bis dahin eine tadellose Leistung gezeigt hatte. Überschattet wurde die Partie durch einen medizinisch bedingten Todesfall in der Muttenzerkurve vor dem Anpfiff. Die Teams legten deshalb vor dem Anstoss eine Schweigeminute ein.

Basel - Thun 3:1 (0:0)

21'503 Zuschauer. - SR Hänni. -

Tore: 50. Bua (Freistoss) 1:0. 67. Rapp 1:1. 72. Rapp (Eigentor) 2:1. 78. Zuffi 3:1.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker (84. Zhegrova), Zuffi (82. Campo), Bua; Cabral (76. Pululu).

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter, Kablan; Fatkic; Tosetti, Castroman, Stillhart, Hefti (73. Vasic); Rapp (76. Chihadeh).

Bemerkungen: Basel ohne Van Wolfswinkel, Kuzmanovic, Ramires (alle verletzt), Okafor und Ademi (nicht im Aufgebot), Thun ohne Hediger, Munsy, Karlen, Bigler und Ziswiler (alle verletzt). Verwarnungen: 53. Fatkic (Foul). 71. Castroman (Foul). (sda)

YB – Xamax 4:1

– Die Young Boys stehen auch nach der elften Runde der Super League ohne Niederlage da. Trotz des letztlich klaren 4:1-Sieges stellte Neuchâtel Xamax lange eine unangenehme Aufgabe dar.

– Die Neuenburger sind in Bern gern gesehene Gäste. Seit fast zehn Jahren wartet Xamax im Stade de Suisse auf einen Sieg. Auch das neuste 4:1 könnte als Indiz dafür verstanden werden, wie klar die Verhältnisse zwischen dem Meister und dem vermeintlichen Abstiegskandidaten sind. Und es könnte Selbstvertrauen für das am Donnerstag bevorstehende Gruppenspiel in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam geben. Doch das Resultat gibt nicht die ganze Wahrheit wieder.

– Mit ein bisschen mehr Effizienz wäre Xamax in Bern mit einer Führung in die zweite Halbzeit gestartet. Jean-Pierre Nsame, dessen Abschluss von Verteidiger Mike Gomes ins eigene Tor abgelenkt wurde, und der überragende YB-Goalie David von Ballmoos sorgten dafür, dass YB nach 45 Minuten 1:0 führte. Letztlich genügten dem ersatzgeschwächten Meister nach der Pause drei starke Minuten, um die zuvor wacker aufspielenden Gäste zu brechen. Nicolas Bürgy (49.) und Gianluca Gaudino (52.) sorgten für die vorzeitige Entscheidung, ehe YB den Gästen durch Gaëtan Karlen (79.) den Ehrentreffer genehmigte. (sda)

Young Boys - Neuchâtel Xamax 4:1 (1:0)

24'067 Zuschauer. - SR Fähndrich. -

Tore: 33. Gomes (Eigentor) 1:0. 49. Bürgy (Moumi Ngamaleu) 2:0. 52. Gaudino (Moumi Ngamaleu) 3:0. 79. Karlen (Xhemajli) 3:1. 80. Mambimbi (Spielmann) 4:1.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Sörensen, Bürgy, Garcia; Moumi Ngamaleu (67. Spielmann), Lustenberger, Aebischer, Gaudino; Fassnacht (78. Mambimbi); Nsame (64. Assalé).

Neuchâtel Xamax: Walthert; Neitzke, Djuric (49. Oss), Xhemajli; Gomes, Doudin (82. Seydoux), Corbaz, Kamber; Haile-Selassie (63. Di Nardo), Karlen, Nuzzolo.

Bemerkungen: Young Boys ohne Sulejmani, Martins, Hoarau, Sierro, Lauper und Camara (alle verletzt). Neuchâtel Xamax ohne Ramizi (gesperrt), Dugourd, Mveng und Farine (alle verletzt). Verwarnungen: 36. Xhemajli (Foul). 54. Doudin (Foul). 63. Karlen (Foul). 85. Aebischer (Foul).

Die Tabelle

