wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Nati schlägt in der WM-Quali Schweden – benote die Schweizer Spieler

epaselect epa12445816 Switzerland&#039;s Granit Xhaka (C) celebrates with his teammates after scoring the 0-1 goal during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Sweden and Switzerland ...
Die Nati-Spieler feiern das erste Tor der Partie gegen Schweden.Bild: keystone

Zwei Spieler erhalten eine 5,5 – wie bewertest du die Nati-Stars?

Ein weiterer Schritt in Richtung WM-Qualifikation ist gemacht. Wer hat überzeugt? Und wer hat bei der Schweiz trotz 2:0-Sieg in Schweden Verbesserungspotenzial? Das sind die Noten der Nationalspieler.
11.10.2025, 08:1711.10.2025, 08:17
Inhaltsverzeichnis
Unsere NotenDeine Noten

Unsere Noten

Gregor Kobel

Muss sich kaum auszeichnen. Aber auch, weil die Schweden im Abschluss mehrfach sündigen. Stark mit dem Ball am Fuss. Note 4,5

Silvan Widmer

Lässt sich anfangs einmal überlaufen. Dann steigert er sich. War offensiv aber schon auffälliger. Note 4,5

Nico Elvedi

Gutes Stellungsspiel. In jeder Phase des Spiels abgeklärt. Sein Selbstvertrauen ist definitiv zurück. Note 5

Manuel Akanji

epa12445682 Switzerland&#039;s Manuel Akanji in action during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Sweden and Switzerland in Stockholm, Sweden, 10 October 2025. EPA/Stefan Jerrevang ...
Bild: keystone

Wirkt, als hätte er stets alles im Griff. Gewinnt viele Zweikämpfe gegen Isak und Gyökeres. Nur mixen sich unerklärliche, grobe Fehler in den Auftritt. Viel Glück, dass diese unbestraft bleiben. Note 4

Ricardo Rodriguez

Weiss ganz offensichtlich auch mit 33 Jahren noch nicht, was ein Fehler ist. Ruhig, souverän am Ball, schlaue Zuspiele nach vorne. Möge er bis 79-jährig Nationalspieler bleiben! Note 5,5

Remo Freuler

Er ist immer da, wo es ihn gerade braucht. Schlaue Läufe. Gute, einfache Pässe. Wichtige Balleroberungen. Beispielhaft ist all das vor dem 2:0. Note 5

Granit Xhaka

Granit Xhaka a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score sur penalty vendredi en Suède.
An der EM 2016 verschoss er im Achtelfinal gegen Polen als Einziger. Fast zehn Jahre später verwandelt er gegen Schweden souverän.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Verwandelt den Elfmeter mit grösster Überzeugung. Konzentrierte, nüchterne, seriöse 90 Minuten ohne Fehler. Offensichtlich in Sunderland nochmals reifer geworden. Note 5,5

Ruben Vargas

In der zweiten Hälfte auffälliger als in der ersten. Dürfte sich mit einem Tor belohnen. Trotzdem: Zuletzt war er prägender. Note 4,5

Fabian Rieder

Einige gute Balleroberungen. In manchen Momenten blitzt sein Genie auf. Note 5

Dan Ndoye

Switzerland&#039;s Dan Ndoye, right, and Swedens Alexander Bernhardsson in action during the FIFA World Cup 26 UEFA Qualifiers Group B match between Sweden and Switzerland, at Strawberry Arena, in Sol ...
Nottingham-Flügel Dan Ndoye wird immer wichtiger für die Nati.Bild: keystone

Je länger das Spiel dauert, desto besser. Sein Laufvolumen ist herausragend. Zuvor zu wenig konkret und zu viele Ballverluste. Note 4,5

Breel Embolo

Nach schwungvollem Start inklusive Pfostenkopfball mit mehr Mühe. Reibt sich an der schwedischen Abwehr auf, verpasst darum den Rekord, sechsmal hintereinander für die Nati zu treffen. Note 4

Deine Noten

Ergebnisse

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
4
Rupperswil-Vierfachmörder Thomas N. erzielt vor Gericht einen überraschenden Erfolg
5
81 tote Palästinenser geborgen, sagt Hamas +++ Ärzte ohne Grenzen fordert mehr Hilfsgüter
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
3
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
4
Die Trennung auf Zeit ist 1 Mindfuck
5
Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Meistgeteilt
1
100 Prozent: Neue Zölle gegen China +++ Trump gratuliert Nobelpreisträgerin Machado
2
Erkennt man alkoholfreies Bier am Geschmack?
3
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
4
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
5
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
Wäre der Plan von Granit Xhakas Familie aufgegangen, würde er heute für Schweden spielen
Heute Abend (20.45 Uhr) trifft die Schweiz in der WM-Qualifikation auswärts auf Schweden. Für Captain Granit Xhaka ein besonderes Spiel. Denn eigentlich wollten seine Eltern vom Kosovo nach Schweden flüchten. Warum sie trotzdem in der Schweiz geblieben sind.
Freitagabend, WM-Qualifikation, Schweiz gegen Schweden. Natürlich wird Granit Xhaka wie immer das Nati-Dress tragen. Was hierzulande aber kaum jemand weiss: Wenn in der Familie Xhaka alles nach Plan gelaufen wäre, dann würde Granit jetzt für Schweden spielen – nicht für die Schweiz.
Zur Story