Sechs Festnahmen am Flughafen Birmingham nach Gewalt von YB-Fans

epa12553610 Fans of Young Boys hold up scarves during the UEFA Europa League league phase match between Aston Villa and BSC Young Boys in Birmingham, Britain, 27 November 2025. EPA/ADAM VAUGHAN
Die YB-Fans fielen auswärts bei Aston Villa negativ auf.Bild: keystone

Sechs Festnahmen am Flughafen Birmingham nach Gewalt von YB-Fans

Nach den Ausschreitungen von YB-Fans beim Europa-League-Spiel in Birmingham befinden sich insgesamt acht Männer in Polizeigewahrsam. Das teilte die West Midlands Police am Freitagabend mit.
28.11.2025, 19:5728.11.2025, 19:58

Sechs Männer wurden demnach am Freitagnachmittag am Flughafen der englischen Stadt Birmingham festgenommen. Sie stehen laut Mitteilung unter dem Verdacht, einen Polizeibeamten angegriffen und an gewalttätigen Ausschreitungen teilgenommen zu haben.

Zwei YB-Fans waren bereits während des Spiels vom Donnerstag festgenommen worden. Mehrere Anhänger des Berner Vereins hätten Stadionsitze und Münzen in Richtung von Spielern von Aston Villa und Polizeibeamten geworfen, schrieb die Polizei. Der Villa-Spieler Donyell Malen wurde von einem Bierbecher am Kopf getroffen. Die Vorkommnisse waren teilweise am Fernsehen zu sehen.

«Der Grossteil der Zuschauer war in guter Stimmung, aber leider hat eine kleine Minderheit der Auswärtsfans Gewalt verursacht und das Spiel gestört», sagte Polizeioffizier Paul Minor gemäss Mitteilung. «Eine Untersuchung wurde eingeleitet, und die Beamten werten derzeit Aufnahmen von Body Cams und von der Stadionüberwachung aus, um den Vorfall zu klären.»

Diese Strafe droht YB nach dem Fan-Eklat in England

Nach Darstellung von YB war die Lage eskaliert, nachdem Captain Loris Benito auf Geheiss des Schiedsrichters den Dialog mit den Fans suchte. Die Polizisten, mit dem Rücken zum Spielfeld stehend, hätten gemeint, die Fans wollten Richtung Rasen gehen. Darauf sei es zu Ausschreitungen gekommen. YB sei daran, «das Geschehen vollständig aufzuklären». (abu/sda)

Mehr Fussball:
Polizisten prügeln auf Stuttgart-Fans ein – auf dem Platz wird es «hochgradig asozial»
Themen
3
