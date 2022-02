«Nicht der Fussball, für den der FCB steht» – so begründet Degen den Rahmen-Rausschmiss

... ob die Wechsel im Trainerstab im Winter nichts gebracht haben:

«Das würde ich so nicht sagen. Wir haben damals alles unternommen, um die Entwicklung positiv zu gestalten. Wir wollten unbedingt mit Paddy erfolgreich sein. Aber die Gesamtentwicklung und die Perspektive fehlten einfach. Ich nenne ein kleines Beispiel: Am Samstag die erste Halbzeit – das war nicht der Fussball, für den der FC Basel in Zukunft steht.



Wir wollen Mentalitätsspieler auf dem Platz und solche, die vom ersten Moment an Vollgas geben. Wir wollen die Zuschauer mitreissen und einen dominanten Fussball spielen. Für das soll der FC Basel stehen und das hat man zum Beispiel am Samstag überhaupt nicht gesehen. Und das spielt am Ende in der Gesamtbewertung halt auch eine Rolle. Wegen dieser Vorkommnisse am Samstag kam es am Ende auch zu den Diskussionen um den Trainer.»