Ex-Arsenal-Star Thomas Partey wegen Vergewaltigung angeklagt

Ex-Arsenal-Star Thomas Partey droht grosser Ärger. Der ghanaische Nationalspieler wird sich wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten müssen.

Aufregung im englischen Fussball. Ex-Arsenal-Star Thomas Partey wird wegen fünffacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt. Die Fälle betreffen drei verschiedene Frauen. Das berichteten erst mehrere englische Medien, inzwischen hat es die Staatsanwaltschaft auch bestätigt.

Der vereinslose Mittelfeldspieler muss demnach am 5. August vor Gericht erscheinen. Die Vorfälle sollen sich in den Jahren 2021 und 2022 ereignet haben. Die Ermittlungen hätten im Februar 2022 begonnen. In einem Bericht des «Mirror» erklärt der leitende Ermittler: «Unsere Priorität bleibt die Unterstützung der Frauen, die sich bisher gemeldet haben. Wir bitten alle, die von diesem Fall betroffen sind oder über Informationen verfügen, mit unserem Team zu sprechen.»

Thomas Partey spielte zuletzt fünf Jahre beim FC Arsenal, ist aber seit Anfang Juli vereinslos. In der Premier League hat er 130 Spiele absolviert und neun Tore erzielt. In den fünf Jahren bei den Gunners gewann Partey eine Trophäe: das Community Shield 2023. 2018 wurde er zudem mit Atlético Madrid Europa-League-Sieger.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Arsenal den Vertrag des Ghaaners nicht mehr erneuern würde. Seither hat der Mittelfeldspieler keinen neuen Verein gefunden – es dürfte also auch innerhalb der Fussballwelt eine Vorahnung vorhanden gewesen sein, was auf Partey noch zukommt. (abu)

