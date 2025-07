Hier testen die Super-League-Klubs – GC empfängt Bayern München

Am 25. Juli beginnt die neue Saison in der Super League. Wer folgt auf den FC Basel als Schweizer Meister? Alle zwölf Teams bringen sich bis dahin in Form – nicht nur in Trainings, sondern auch mit Testspielen. Die Übersicht.

FC Basel

Samstag, 5.7., 15.00 Uhr

gegen SCR Altach (in Nenzing A)

Donnerstag, 10.7., 18.30 Uhr

gegen Rapperswil-Jona (dort)​

Das Grünfeld-Stadion in Rapperswil-Jona. Bild: keystone

Samstag, 12.7., 13.00 Uhr

gegen Winterthur (Nachwuchs-Campus Basel)



Mittwoch, 16.7., 13.00 Uhr

gegen Wil (keine Fans erlaubt)

Samstag, 19.7., 11.00 Uhr

gegen Schaffhausen (keine Fans erlaubt)

Samstag, 19.7., 18.00 Uhr

gegen Villarreal (in Altach A)



Young Boys

Donnerstag, 10.7., 17.00 Uhr

gegen Sparta Prag (in Kufstein A)



Mitwoch, 16.7., 15.00 Uhr

gegen Huddersfield Town (in Schwaz A)



Florent Hadergjonaj (links) spielte einst für YB und Huddersfield, heute ist er vereinslos. Bild: AP/PA

FC Zürich

Samstag, 5.7., 13.00 Uhr

gegen Wil (dort)

Donnerstag, 10.7., 14.00 Uhr

gegen 1. FC Magdeburg (in Bad Wörishofen D)

Sonntag, 20.7., 15.30

gegen SSV Ulm (dort)

Grasshopper Club

Freitag, 4.7., 18.00 Uhr

gegen Vaduz (in Niederhasli)



Freitag, 11.7., Zeit noch offen

gegen Sion (in Ayent)



Samstag, 19.7., 15.00 Uhr

gegen West Ham United (in Niederhasli)

Dienstag, 29.7., 15.00 Uhr

gegen Celta Vigo (in Niederhasli)

Dienstag, 12.7., 18.00 Uhr

gegen Bayern München (in Zürich)



GC-Sportchef Alain Sutter lotste seinen Ex-Klub nach Zürich. Die Hoppers und Bayern sind via die GC-Besitzer in Los Angeles verbunden. Bild: keystone

FC St.Gallen

Samstag, 5.7., 14.30 Uhr

gegen Kaiserslautern (in Reutlingen)

Samstag, 5.7., 16.00 Uhr

gegen Reutlingen (in Reutlingen)​

Samstag, 12.7., 15.00 Uhr

gegen Schalke 04 (in Imst A)​

Donnerstag, 17.7., Zeit offen

gegen Darmstadt (in Bad Wörishofen D)

Dienstag, 22.7., 18.00 Uhr

gegen Villarreal (in St.Gallen)​

FC Luzern

Samstag, 5.7., 11.00 Uhr

gegen Kreuzlingen (in Elgg)

Samstag, 5.7., 12.00 Uhr

gegen Winterthur (in Elgg)



Auf dem Sportplatz im See in Elgg wird es beim Blitzturnier mehr Fans haben als beim Senioren-Spitzenkampf gegen Seuzach. bild: watson

Samstag, 12.7., 17.00 Uhr

gegen SCR Altach (dort)​

Samstag, 19.7., 14.00 Uhr

gegen Rapperswil-Jona (in Luzern)​

FC Winterthur

Samstag, 5.7., 12.00 Uhr

gegen Luzern (in Elgg)

Samstag, 5.7., 13.00 Uhr

gegen Kreuzlingen (in Elgg)



Mittwoch, 9.7., 19.00 Uhr

gegen SC Brühl (in Wülflingen)​

Samstag, 12.7., 13.00 Uhr

gegen Basel (Nachwuchs-Campus Basel)



Mittwoch, 16.7., 19.00 Uhr

gegen Dietikon (in Winterthur)​

Samstag, 19.7., 14.30 Uhr

gegen SC Freiburg 2 (in Winterthur)​

FC Thun

Freitag, 4.7., 16.30 Uhr

gegen Sion (in Saanen)



Freitag, 11.7., 14.00 Uhr

gegen Lugano (in Balerna)



In Thun bestritt Lugano in der vergangenen Saison seine Conference-League-Heimspiele. Bild: keystone

Samstag, 19.7., 16.30 Uhr

gegen Aarau (in Oberdiessbach)​

FC Sion

Freitag, 4.7., 16.30 Uhr

gegen Thun (in Saanen)

Mittwoch, 9.7., 18.00 Uhr

gegen Zenit St. Petersburg (dort)



Freitag, 11.7., Zeit noch offen

gegen GC (in Ayent)

Freitag, 18.7., Zeit noch offen

gegen Annecy (in Ayent)

Servette

Mittwoch, 9.7., 11.00 Uhr

gegen Stade Lausanne-Ouchy (in Cologny)

Samstag, 12.7., 18.30 Uhr

gegen Grenoble (in Thonon-les-Bains F)

Dienstag, 15.7., 11.00 Uhr

gegen Xamax (Ort noch offen)

Freitag, 18.7., 19.30 Uhr

gegen St-Étienne (in Aix-les-Bains F)



Lausanne-Sport

Samstag, 5.7., 19.00 Uhr

gegen Bulle (in Lausanne)​

Samstag, 12.7., 11.00 Uhr

gegen Etoile Carouge (in Divonne-les-Bains F)

Samstag, 12.7., 15.00 Uhr

gegen Stade Nyonnais (in Lens)



Samstag, 19.7., 17.30 Uhr

gegen Daring Brussels (in Lens)



Daring Brussels? War uns auch kein Begriff. Fans wehrten sich vor zwei Wochen vergeblich dagegen, dass ihr RWD Molenbeek umbenannt wird. Bild: www.imago-images.de

FC Lugano

Samstag, 5.7., 11.00 Uhr

gegen Rapperswil-Jona (in Caslano)



Freitag, 11.7., 14.00 Uhr

gegen Thun (in Balerna)



Samstag, 19.7., 20.30 Uhr

gegen Pro Vercelli (in Lugano)​

(ram)