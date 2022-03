Zu viele Chancen vergeben: Jamal Musiala umspielt Oliver Baumann, trifft dann aber nur das Aussennetz. Bild: keystone

Bayern lässt nach drei Offside-Toren bei Hoffenheim Punkte liegen +++ Union patzt erneut

Hoffenheim – Bayern 1:1

Nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen kommt Leader Bayern München in der Bundesliga erneut nicht über ein Remis hinaus. Hoffenheim trotzt den Bayern daheim ebenfalls ein 1:1 ab.

Christoph Baumgartner bringt Aussenseiter Hoffenheim in Führung. Video: streamja

Robert Lewandowski rettete den Bayern das Unentschieden kurz vor der Pause mit seinem 29. Saisontor in der Meisterschaft. Dennoch waren die Münchner in der zweiten Halbzeit näher am Sieg, In den besten Szenen traf Serge Gnabry den Pfosten und vergab der eingewechselte Eric Maxim Choupo-Moting in den letzten Minuten eine riesige Chance aus kurzer Distanz.

Robert Lewandowski gleicht mit dem Kopf aus. Video: streamja

Beim Remis hatte der amtierende Meister auch Pech zu beklagen. Gleich dreimal wurde den Münchnern ein Tor wegen eines knappen Offsides zurecht aberkannt – zweimal zählte ein Tor von Thomas Müller nicht, einmal eines von Robert Lewandowski.

Die Bayern liegen zehn Punkte vor Borussia Dortmund. Es sind allerdings nur vier Verlustpunkte, weil Dortmund zwei Partien weniger ausgetragen hat. Die Borussen spielen am Sonntag daheim gegen Arminia Bielefeld, den Viertletzten.

Hoffenheim - Bayern München 1:1 (1:1)

Tore: 32. Baumgartner 1:0. 45. Lewandowski 1:1.

Freiburg – Wolfsburg 3:2

Profiteur vom Remis zwischen Hoffenheim und den Bayern ist der SC Freiburg. Das Team von Christian Streich zieht dank drei Punkten gegen Wolfsburg an Hoffenheim dabei und springt auf den vierten Tabellenplatz, der zu einer Champions-League-Teilnahme berechtigt.

Dabei mussten die Freiburger allerdings unnötig zittern. Nachdem man zur Pause dank eines Grifo-Doppelpacks noch 2:0 geführt hatte, kam Wolfsburg nach der Pause wieder ran und machte in der 84. Minute den umjubelten Ausgleich. Das Heimteam zeigte allerdings Moral, raffte sich auf und setzte sich doch noch durch: Mit einem herrlichen Dropkick erzielte Nico Schlotterbeck nur drei Minuten nach dem Ausgleich das 3:2 und schoss sein Team so doch noch zum Sieg.

Freiburg - Wolfsburg 3:2 (2:0)

Tore: 7. Grifo 1:0. 44. Grifo 2:0. 52. Kruse 2:1. 84. Arnold 2:2. 87. Schlotterbeck 3:2.

Bemerkungen: Wolfsburg bis 76. mit Mbabu, ab 76. mit Steffen.

Vincenzo Grifo trifft herrlich per Freistoss zum 1:0. Video: streamja

Noch vor der Pause erhöht Grifo auf 2:0. Video: streamja

Max Kruse bringt Wolfsburg mit dem 1:2 zurück ins Spiel. Video: streamja

Maximilian Arnold macht den umjubelten Ausgleich für Wolfsburg. Video: streamja

Nico Schlotterbeck schiesst Freiburg doch noch zum Sieg. Video: streamja

Union Berlin – Stuttgart 1:1

Union Berlin und Trainer Urs Fischer konnten das Heimspiel gegen den vom Abstieg bedrohten VfB Stuttgart nicht für einen weiteren Sieg nutzen. Kurz vor der Pause erzielte der treffsichere nigerianische Stürmer Taiwo Awoniyi auf einen Handspenalty das 1:0 für die Ostberliner. Die Stuttgarter schafften jedoch in der 90. Minute den Ausgleich.

Taiwo Awoniyi trifft per Penalty zum 1:0. Video: streamja

Sasa Kalajdzic erzielt in der 90. Minute den Ausgleich. Video: streamja

Die Tabelle

(dab/sda)