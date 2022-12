Partystimmung in Argentinien, Brasiliens Ernüchterung – die Presse nach den Viertelfinals

Unterschiedlicher könnten die Gefühlslagen in den zwei südamerikanischen Fussball-Grossmächten kaum sein. Argentinien hat gezittert und gelitten, konnte aber die Niederlande im Elfmeterschiessen bezwingen und in den WM-Halbfinal einziehen. In Brasilien sind Fans und Medien dagegen zu Tode betrübt. Die «Selecao» scheiterte seinerseits im Penaltyschiessen an aufopfernd kämpfenden Kroaten und musste den Traum vom sechsten WM-Titel begraben. Eine Auswahl der jeweiligen Berichterstattung.

Brasilien

Globo Esporte: «Der Fluch geht weiter: Seit dem fünften Titel im Jahr 2002 ist Brasilien fast immer im Viertelfinale ausgeschieden. Es ist das Ende des Hexa-Traums (sechster WM-Titel, Anm. d. Red.).»

Correio Brasiliense: «Die Ära Tite ging am Freitag im Education-City-Stadion auf traurige Weise zu Ende. Er ist der erste Trainer seit Telê Santana, der Brasilien bei zwei Weltmeisterschaften in Folge gecoacht hat, aber nicht über das Viertelfinale hinausgekommen ist.»

Veja: «Es sah so aus, als würde es der Abend werden, an dem sich Neymar verewigen würde. Doch eine Unkonzentriertheit und ein unglücklich abgefälschter Schuss liessen den Traum vom sechsten Titel wieder einmal platzen.»

Lance: «Brasiliens Neymar trifft in der Verlängerung, aber die Verteidigung versagt und der Sieger wird erst im Elfmeterschiessen ermittelt.»

Argentinien

Olé: «Die Nationalmannschaft hat gelitten, aber sie steht im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Das ist eine Mannschaft, die mit Herzblut spielt. Das ist ein Team, das Herzen höher schlagen lässt. Es ist eine Mannschaft, die einen unaufhaltsamen Messi hat, in einer fast perfekten Version und einen Torhüter, der bereits zum Helden geworden ist.»

Crònica: «‹La Pulga› (Messi) war nicht zu übertreffen. Nach einem hitzigen Spiel, das auf den unbeständigen spanischen Schiedsrichter zurückzuführen war, kritisierte er die FIFA für die Schiedsrichterleistungen und legte sich mit den Niederländern an. Meine Damen und Herren, willkommen bei Leo World!»

Clarin: «Argentinien ging mit 2:0 in Führung, wiederum dank eines meisterhaften Messi. Doch die Niederlande gaben nicht auf, kamen durch ein geschenktes Tor heran und belohnten sich mit einem Last-Minute-Labortrick. ‹La Scaloneta› ging murig in die Verlängerung. Dort hätte sie wieder gewinnen müssen. Doch es dauerte bis zum Elfmeterschiessen, bis ein überragender Dibu Martinez mit zwei legendären Paraden das Ticket nach Kroatien löste.»

La Nacion: «In einem komplizierten und schwierigen Spiel wurde die Mannschaft von Lionel Scaloni von Euphorie in Angst und Schrecken versetzt; die Niederlande zwangen sie, Stärke und Charakter zu zeigen, um schliesslich im Elfmeterschiessen zu gewinnen.



Es gibt keine Herrlichkeit oder Liebe ohne Leiden. Es gibt kein Glück ohne Opfer, keine Belohnung ohne Anstrengung. Wenn es noch etwas gebraucht hätte, um zu wissen, aus welchem Holz diese Mannschaft geschnitzt ist, dann die anhaltende Dramatik des Viertelfinales gegen die Niederlande, die bestätigt, dass diese argentinische Mannschaft so stark wie eine Eiche ist.»



(abu/t-online.de)