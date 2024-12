Uli Forte übernimmt per sofort beim FC Winterthur. Bild: KEYSTONE

Neu beim FC Winterthur – Uli Forte kehrt in die Super League zurück

Uli Forte wird neuer Trainer des Super-League-Schlusslichts Winterthur. Davor löst der Zürcher seinen Vertrag bei Neuchâtel Xamax in der Challenge League auf. Xamax belegt in der Challenge League den 6. Platz und will Fortes Nachfolger schon bald bekannt geben. Dem Vernehmen nach dürfte es sich um Anthony Braizat handeln.

Winterthur hatte sich vergangene Woche wegen der schlechten Resultate von seinem Cheftrainer Ognjen Zaric getrennt. Nun soll der 50-jährige Forte den Ligaerhalt sicherstellen. Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026. Das Tabellen-Schlusslicht weist zwei Punkte Rückstand auf die Grasshoppers und deren vier auf Yverdon auf. Sportchef Oliver Kaiser zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: «Wir sind überzeugt, dass wir mit Uli Forte den richtigen Mann für unsere Ziele gefunden haben.»

Forte hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/2026 unterschrieben. 2013 und 2016 gewann Forte den Schweizer Cup. Zuerst mit GC und drei Jahre später mit dem FC Zürich. Ein Jahr nach dem Cupsieg war Forte beim sofortigen Wiederaufstieg der Zürcher an der Seitenlinie. Bereits 2009 führte er den FC St.Gallen zurück in die Super League. Das Ziel bei Winterthur wird es sein, den Abstieg zu verhindern.

In seiner Karriere stand der 50-Jährige in 209 Partien der Super League an der Seitenlinie. Beim Trainingsstart am 2. Januar wird sich Uli Forte erstmals zu seinem neuen Job äussern. (riz/sda)