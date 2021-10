Zweiter Sieg im zweiten Duell: Sion ist der neue Lieblingsgegner von GC. Bild: keystone

GC entführt drei Punkte aus dem Tourbillon – und darf sich nach oben orientieren

Sion – GC 1:3

Sion verpasst es, nach dem ersten Saisondrittel der Super League zu den Grasshoppers aufzuschliessen. Die Walliser verlieren das direkte Duell zuhause mit 1:3, weil Anto Grgic nur einen von zwei Penaltys verwandelt.

Die entscheidenden Szenen der Partie spielten sich zwischen der 75. und der 78. Minute ab: Auf der einen Seite verpasste Anto Grgic vom Penaltypunkt das 2:2, auf der anderen stellte Djibril Diani mit einem sehenswerten Abschluss ausserhalb des Strafraums auf 3:1 für die Gäste.

Die Highlights der Partie im Video. Video: SRF

Den ersten Foulpenalty hatte Grgic nach einem Foul von Allan Arigoni wenige Sekunden nach dem Anpfiff noch sicher versenkt. Der unter Paolo Tramezzani wieder gesetzte Mittelfeldspieler lancierte damit eine Sittener Druckphase, die zum Ausgleich hätte führen sollen.

Zur Pause lag Sion durch einen Kopfballtreffer der 1,78 m grossen Japaners Hayao Kawabe und dem fünften Saisontreffer von Kaly Sène nach einem weiteren Vorstoss über die rechte Angriffsseite 0:2 zurück. Bei angenehmen 15 Grad hätten die im dritten Spiel unter Tramezzani zum dritten Mal mit der gleichen Aufstellung aufgelaufenen Gastgeber das Spiel in der Anfangsphase in eine andere Richtung lenken können. Filip Stojilkovic, mit einem Steilpass von Baltazar mustergültig in Szene gesetzt, verpasste die Führung vor GC-Goalie André Moreira knapp.

Sion - Grasshoppers 1:3 (0:2)

7200 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 32. Kawabe (Schmid) 0:1. 44. Sène (Pusic) 0:2. 47. Grgic (Foulpenalty) 1:2. 78. Diani (Kawabe) 1:3.

Sion: Fickentscher; Cavaré (46. Wesley), Saintini, Ndoye, Cipriano; Zuffi (72. Serey Die); Tosetti (72. Bua), Baltazar (66. Adryan), Grgic, Itaitinga; Stojilkovic.

Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Margreitter, Toti Gomes; Schmid (68. Da Silva), Kawabe, Diani, Lenjani (86. Hoxha); Pusic (82. Loosli); Bonatini, Sène (86. Kacuri).

Bemerkungen: Sion ohne Hoarau, Iapichino, Bamert, Araz, Andersson, Doldur und Safarikas (alle verletzt). Grasshoppers ohne Herc, Stroscio, Momoh (alle gesperrt), Campana (krank), Abrashi, Bolla, Morandi und Santos (alle verletzt). 75. Moreira hält Foulpenalty von Grgic. Verwarnungen: 27. Schmid (Foul). 84. Margreitter (Foul). 89. Bonatini (Foul). 89. Hoxha (Foul). 95. Ndoye (Foul). (pre/sda)

GCs Hoyao Kawabe trifft gegen Sion erstmals in der Super League. Bild: keystone