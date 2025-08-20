Manchester City verhandelt seinetwegen wohl mit Galatasaray – Manuel Akanji weiss davon scheinbar nichts. Bild: keystone

Verwirrung um Akanji: Transfer-Insider Romano löscht Post nach Kommentar von Nati-Star

Manchester City und Galatasaray Istanbul sollen sich so gut wie geeinigt haben über eine Ablösesumme vom Schweizer Verteidiger Manuel Akanji. Gut 17 Millionen Euro würde der türkische Topklub, der in diesem Sommer bereits Victor Osimhen fest verpflichtet und Leroy Sané aus München an den Bosporus gelockt hat, den Skyblues für den 30-Jährigen überweisen. Dies berichtet zumindest Transfer-Insider Fabrizio Romano, dem viele Fussballfans jede Information ohne Zweifel glauben.

Doch nun meldete sich Akanji selbst zu Wort. Unter dem Instagram-Post von Romano, in dem dieser schrieb, dass lediglich noch letzte Details ausstehen würden, bevor die Klubs sich bezüglich des Transfers einig seien, kommentierte der Nati-Star: «Ich weiss nichts davon.» In der Folge löschte Romano seinen Post gar.

Manuel Akanji kommentierte Romanos mittlerweile gelöschten Instagram-Post. Bild: reddit.com

Auf X sind die Informationen jedoch weiterhin zu lesen, Romano teilte aber noch ein Update. Obwohl die Klubs einig seien, habe Akanji noch kein offizielles Angebot aus Istanbul erhalten. Dieses sei aber spätestens am morgigen Donnerstag zu erwarten. «Es gibt derzeit keine Hinweise, ob Akanji das Angebot annehmen möchte», schrieb Romano weiter. Zuvor hatte er berichtet, dass die Verhandlungen mit Akanjis Agenten bereits laufen würden. Nach dem Kommentar des zweifachen englischen Meisters und Champions-League-Siegers ist aber unklar, ob dies stimmt.

Manchester City würde Akanji in diesem Sommer gerne abgeben, weil Trainer Pep Guardiola sein Kader gerne verkleinern würde. Die «Manchester Evening News» berichtete, dass der Katalane seinem Verteidiger dies bereits mitgeteilt habe.

Akanji ist in der Innenverteidigung wohl höchstens noch die Nummer fünf, auch auf den Aussenpositionen der Viererkette hat ManCity mehrere Optionen, die zuletzt den Vorzug vor Akanji bekamen. Insgesamt kämpfen neun Spieler um einen Platz in der Defensive und Akanji, der noch in der Vorsaison auf 40 Einsätze kam, scheint eher hintanzustehen. Die Entscheidung, ob er darauf mit einem Wechsel reagieren oder sich lieber durchbeissen will, will er sich von seinem Klub aber scheinbar nicht abnehmen lassen. (nih)