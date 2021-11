Cristiano Ronaldo erlebte auswärts bei Watford keinen angenehmen Abend. Bild: keystone

ManUnited fällt bei Watford auseinander +++ Atalanta beweist seine Form vor YB-Duell

Premier League

Leicester – Chelsea 0:3

Chelsea verteidigt die Führung in der Premier League mit dem fünften Sieg in den letzten sechs Spielen souverän. Die Blues siegen auswärts gegen Leicester City 3:0. Die Defensivspieler Antonio Rüdiger und N'Golo Kanté erzielten die ersten beiden Tore schon in der ersten halben Stunde.

Rüdiger bringt Chelsea in Führung. Video: streamable

Kanté doppelt herrlich nach. Video: streamable

Pulisic sorgt für die definitive Entscheidung. Video: streamable

Leicester City - Chelsea 0:3 (0:2)

Tore: 14. Rüdiger 0:1. 28. Kanté 0:2. 71. Pulisic 0:3. (abu/sda)

Watford – Manchester United 4:1

Es wird immer ungemütlicher für Ole Gunnar Solskjaer als Trainer von Manchester United. Seine Mannschaft verlor auswärts beim abstiegsgefährdeten Watford gleich mit 4:1.

De Gea hält früh einen Penalty. Video: streamable

Dabei hielt Goalie David de Gea in der Startphase noch einen Elfmeter. Am Ende entschieden die Hausherren die Partie aber noch vor der ersten Pause dank Toren von King und Sarr. In der Nachspielzeit und nach einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Donny van de Beek legte Watford nochmals ein Doppelpack nach.

Dennoch bringt King Watford ein wenig später in Führung. Video: streamable

Sarr doppelt noch vor der Pause nach. Video: streamable

Van de Beek bringt für United etwas Hoffnung zurück. Video: streamable

Maguire fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Video: streamable

Joao Pedro entscheidet die Partie in der Nachspielzeit. Video: streamable

Dennis setzt in der Nachspielzeit noch einen drauf. Video: streamable

Watford - Manchester United 4:1 (2:0)

Tore: 28. King 1:0. 44. Sarr 2:0. 50. Van de Beek 2:1. 92. Pedro 3:1. 96. Dennis 4:1.

Bemerkungen: Torhüter De Gea (Manchester United) hält wiederholten Foulpenalty von Sarr. 69. Gelb-rote Karte gegen Maguire (Manchester United).

Newcastle – Brentford 3:3

Das sieglose Newcastle United remisierte daheim gegen Aufsteiger Brentford 3:3 und ist nun alleiniger Letzter. Eddie Howe verpasste sein Debüt als Newcastles Trainer wegen einer Coronavirus-Infektion. Er beorderte Fabian Schär in die Anfangsformation. Unter Trainer Steve Bruce hatte der Schweizer Internationale zuletzt acht ganze Spiele in Serie auf der Ersatzbank verbracht.

Bild: keystone

Newcastle United - Brentford 3:3 (2:2)

52'131 Zuschauer.

Tore: 10. Lascelles 1:0. 11. Toney 1:1. 31. Henry 1:2. 39. Joelinton 2:2. 61. Onyeka 2:3. 75. Saint--Maximin 3:3.

Bemerkungen: Newcastle United bis 71. mit Schär.

Tabelle:

Serie A

Atalanta – Spezia 5:2

Drei Tage vor dem Duell in der Champions League in Bern gegen die Young Boys stellt Atalanta Bergamo in der Serie A seine Formstärke unter Beweis. Die seit sechs Meisterschaftsspielen ungeschlagenen Norditaliener setzten sich in der 13. Runde gegen Spezia trotz frühem Rückstand 5:2 durch.

Bild: keystone

Die Entscheidung führte Atalanta kurz vor der Pause innerhalb von zwei Minuten mit einem Doppelschlag zum 3:1 herbei. Etwas Glück hatte der Favorit dabei, weil der Schiedsrichter den zunächst von Duvan Zapata verschossenen Handspenalty wiederholen liess; Spezias Torhüter hatte bei der Schussabgabe nicht beide Füsse auf der Linie. Beim zweiten Versuch reüssierte dann der Kolumbier Zapata ohne Mühe (40.).

Atalanta Bergamo - Spezia 5:2 (3:1)

10'744 Zuschauer.

Tore: 11. Nzola 0:1. 18. Pasalic 1:1. 40. Zapata (Handspenalty) 2:1. 41. Pasalic 3:1. 83. Muriel 4:1. 89. Malinowsky 5:1. 91. Nzola 5:2.

Bemerkung: Atalanta Bergamo ohne Freuler (Ersatz). (abu/sda)

