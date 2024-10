Sion und St.Gallen trennen sich in einem aufregenden Spiel mit 2:2. Bild: keystone

Nach aufregender Nachspielzeit trennen sich Sion und St.Gallen mit einem 2:2

Sion muss weiter auf den ersten Sieg in der Super League seit dem 10. August warten. Der Aufsteiger muss sich im Heimspiel gegen St. Gallen trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 begnügen.

Sitten war für St.Gallen zuletzt ein mehr als gutes Pflaster. Die Ostschweizer gewannen die vorangegangenen drei Duelle im Wallis, und dies mit einem Torverhältnis von 14:2! Doch hat Sion die Saison in der Challenge League gutgetan. Die Mannschaft ist nun eine Einheit, die sich durch Rückschläge nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das gilt aktuell auch für den Präsidenten Christian Constantin.

Das Tor von Noah Yannick zum Ausgleich. Video: SRF

Ruhe benötigt Sion derzeit. Denn nach einem guten Saisonstart blieb das Team von Trainer Didier Tholot zum siebten Mal in Folge in der Meisterschaft sieglos. Immerhin präsentierten sich die Gastgeber diesmal offensiv verbessert, nachdem sie in den vier Partien zuvor bloss einmal getroffen hatten. Die ersten beiden Abschlüsse aufs Gehäuse von St.Gallens Keeper Ati Zigi waren drin und beide Male hiess der Torschütze Dejan Sorgic (9./29.), der zuvor bloss einmal in dieser Saison erfolgreich gewesen war.

Das 2:1 erzielte er nach einer guten Phase der St.Galler, die in der 15. Minute dank dem fünften Saisontreffer von Willem Geubbels das 1:1 erzielt hatten. In der 84. Minute glichen die Gäste dank einem fantastischen Weitschuss von Noah Yannick ein zweites Mal aus. In der Folge drückte Sion auf das 3:2, jedoch liess sich Zigi nicht mehr bezwingen, in der 89. Minute rettete er gegen Cristian Souza.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse, woraufhin Sion-Sportchef Barthélemy Constantin auf den Platz stürmte. Ein Treffer von Sion zählte nicht, weil das Spiel aufgrund eines Gerangels vor dem Strafraum der Gastgeber bereits unterbrochen war. Constantin sah die rote Karte, auch Vater Christian beteiligte sich an den Diskussionen. Mit Fayulu und Geubbels erhielten Spieler von beiden Mannschaften noch die Rote Karte.

Während Sion zum vierten Mal in Folge vor heimischem Publikum unentschieden spielte, blieb St. Gallen inklusive Conference League zum sechsten Mal in Folge sieglos.

Sion - St.Gallen 2:2 (2:1)

10'000 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 9. Sorgic (Berdayes) 1:0. 15. Geubbels (Toma) 1:1. 29. Sorgic (Bouchlarhem) 2:1. 84. Yannick (Csoboth) 2:2.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Schmied, Ziegler, Hefti; Kabacalman (87. Kronig), Baltazar Costa; Berdayes (87. Chipperfield), Chouaref (81. Djokic), Bouchlarhem (76. Mirantschuk); Sorgic (76. Souza).

St.Gallen: Zigi; Vandermersch (79. Faber), Diaby, Vallci, Okoroji (58. Yannick); Quintillà; Stevanovic (58. Konietzke), Toma, Witzig (58. Csoboth); Mambimbi (58. Akolo), Geubbels.

Bemerkungen: 95. Rote Karte gegen Fayulu (Tätlichkeit). 95. Rote Karte gegen Geubbels (Tätlichkeit).

Verwarnungen: 63. Diaby, 75. Quintillà, 76. Schmied. (riz/sda)