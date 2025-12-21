Luis Diaz und Harry Kane führen die Bayern zum nächsten Sieg. Bild: keystone

Bayern fertigen Heidenheim ab, Rückschlag für Fischers Mainz +++ Barça bleibt souverän

Bundesliga

Heidenheim – Bayern 0:4

Bayern München feiert in der 15. Bundesliga-Runde den 13. Sieg und geht mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Dortmund ins neue Jahr.

Josip Stanisic und Michael Olise vor der Pause sowie Luis Diaz und Harry Kane in der Schlussphase sicherten den 4:0-Erfolg in Heidenheim. Obwohl noch zwei Runden ausstehen, bevor in der Bundesliga die Halbzeit erreicht ist, hat der Titelverteidiger die Wintermeisterschaft schon auf sicher. In den heimischen Wettbewerben ist das Team von Trainer Vincent Kompany nach dem ersten Halbjahr ungeschlagen.

Tore: 15. Stanisic 0:1. 32. Olise 0:2. 86. Diaz 0:3. 92. Kane 0:4.

Mainz – St.Pauli 0:0

Für Urs Fischer setzte es die erste Enttäuschung als Trainer von Mainz ab. Der Zürcher musste beim torlosen Remis gegen St. Pauli mitansehen, wie sein offensiv harmloses Team mit Silvan Widmer in der Startformation vergeblich einen Treffer und den ersten Heimsieg in dieser Saison anstrebte. Der Rückstand auf das auf dem Barrage-Platz liegende St. Pauli beträgt weiterhin vier Punkte.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (bis 79.).

Premier League

Aston Villa – Manchester United 2:1

Manchester United verliert auswärts bei Aston Villa mit 2:1. Die Red Devils waren zwar in der Lage, auf den ersten Rückstand sofort zu reagieren – nach Morgan Rogers' 1:0 in der 45. Minute glich Matheus Cunha noch in der Nachspielzeit vor der Pause aus. Doch als Rogers nach dem Seitenwechsel die Hausherren zum zweiten Mal in Führung brachte, blieb die Reaktion von United aus.

Tore: 45. Rogers 1:0. 45. Cunha 1:1. 58. Rogers 2:1.

La Liga

Villarreal – Barcelona 0:2

Barcelona verteidigt seine Position als souveräner Leader der spanischen Liga. Die Katalanen gewinnen auswärts bei Villarreal mit 2:0. Raphinha brachte die Katalanen früh in Front und Barcelona profitierte davon, dass Villarreals Renato Veiga kurz vor der Pause Rot für eine Notbremse sah. Nach rund einer Stunde sorgte Laine Yamal für die Entscheidung.

Tore: 12. Raphinha 0:1. 63. Yamal 0:2.

Bemerkungen: 39. Rote Karte gegen Veiga (Villarreal). (abu/sda)