Blutspur auf dem Eis: Shorttrackerin von Kufe im Gesicht getroffen

Beim Shorttrack kommt es am Freitag an den Olympischen Spielen zu einem Sturz mit blutigen Folgen. Die Polin Kamila Sellier wird nach einem Sturz von der Kufe einer Kontrahentin im Gesicht getroffen.

Die Polin Kamila Sellier hat sich bei einem schlimmen Sturz durch die Kufe einer Kontrahentin eine blutige Verletzung im Gesicht zugezogen. Die 25-jährige Shorttrackerin kam im Viertelfinal über 1500 Meter in Mailand zu Fall.

Dabei schlitterte sie so unglücklich über das Eis, dass sie von der hinteren Kufenkante der noch laufenden Amerikanerin Kristen Santos-Griswold unter dem linken Auge getroffen wurde. Das Rennen wurde sofort abgebrochen.

Helfer schirmen verletzte Athletin ab

Sellier wurde mehrere Minuten auf dem Eis versorgt, Helfer schirmten sie mit einer weissen Plane ab. Sie wurde auf einer Trage fixiert und unter dem Applaus der Zuschauer vom Eis gefahren. Dabei zeigte sie den Daumen nach oben. Über ihre Verletzungen gab es zunächst keine weiteren Informationen. Auf dem Eis blieb zunächst eine Blutspur zurück.

Die Amerikanerin Santos-Griswold wurde ebenso wie Sellier disqualifiziert. Beide hatte kurz vor dem Unfall geschoben.

In den Sturz war auch Italiens Topstar Arianna Fontana verwickelt. Beim Neustart waren nur noch vier Athletinnen dabei, die 14-malige olympische Medaillengewinner erreichte den Halbfinal und wenig später auch den Final. Dort konnte Fontana kein weiteres Edelmetall holen. Gold und Silber gingen nach Südkorea an Gilli Kim und Minjeong Choi, zu Bronze lief die Amerikanerin Corinne Stoddard. (ram/t-online)