Die AC Milan bestätigte den Vorfall und dass es sich beim Kontrollierten um Tiemoué Bakayoko handelte. Vom Spieler selber ist keine Reaktion bekannt. Laut der Polizei hatte er sich bei der Kontrolle in keiner Weise beschwert. (ram)

Demnach fand die Durchsuchung nach einer Schiesserei statt, die sich zuvor in der Gegend ereignet hatte. Die Polizei fahndete nach zwei Verdächtigen in einem SUV, einer der beiden war dunkelhäutig und trug ein grünes T-Shirt. «Das war der Grund für die Waffe.»

Die Polizei sprach von einem Missverständnis. Gegenüber CNN betonte sie, dass sich die Beamten korrekt verhalten hätten. «Die Kontrolle fand während eines Einsatzes statt, dessen Kontext die höchsten Sicherheitsmassnahmen, auch zum Selbstschutz, rechtfertigte. Sie wurde in einer Art und Weise durchgeführt, die absolut mit der Gefahrensituation vereinbar war.»

Vor einigen Wochen wurde Tiemoué Bakayoko italienischer Meister mit der AC Milan . Nun macht ein Video mit dem Fussballer in der Hauptrolle die Runde, das ihn bei einer Polizeikontrolle zeigt. Der 27-jährige Franzose wird dabei in Mailand mit vorgehaltener Waffe durchsucht.

Was die Polizei dazu sagt, dass sie Milan-Star Bakayoko mit gezückter Waffe kontrollierte

Baku soll für den FCZ der erste Halt auf dem Weg zu den CL-Millionen sein

Der FC Zürich startet heute in Baku als erstes Schweizer Team im Europacup. Im besten Fall führen ihn die kommenden Qualifikations-Wochen in die Gruppenphase der Champions League und in die schwarzen Zahlen.

Das 0:4 zum Meisterschaftsauftakt am Samstag in Bern mussten die Zürcher rasch verdauen. Keine 24 Stunden später sass das Team am Sonntag bereits im Flieger nach Baku, wo Aserbaidschans Meister Karabach Agdam die erste von drei Stationen Richtung Champions League sein soll.