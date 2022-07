Sébastien Haller wechselte in diesem Sommer von Ajax Amsterdam nach Dortmund. Bild: keystone

Hodentumor bei Dortmund-Neuzugang Sébastien Haller entdeckt

Zuletzt wurden bei den Bundesligaspielern Timo Baumgartl und Marco Richter Tumore im Hoden gefunden. Nun hat es auch Sébastien Haller getroffen.

Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund und einen seiner Profis: Bei Neuzugang Sébastien Haller wurde ein Tumor im Hoden entdeckt. Das teilte der Klub am Montag mit. Der ivorische Mittelstürmer ist bereits aus dem Trainingslager in Bad Ragaz abgereist. In den kommenden Tagen werden laut BVB-Mitteilung weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden.

Der Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl wird auf der Website des Klubs mit folgenden Worten zitiert: «Diese Nachricht heute war ein Schock für Sébastien Haller und uns alle. Die gesamte BVB-Familie wünscht Sébastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können. Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt.»

Der 28-Jährige war erst vor zwei Wochen von Ajax Amsterdam zum BVB gewechselt und sollte im Sturmzentrum die Nachfolge von Erling Haaland antreten.

Nicht der erste Fall in Deutschland

Haller ist nicht der erste Bundesliga-Spieler mit einer solchen Diagnose: In den vergangenen Wochen und Monaten wurden bereits bei Timo Baumgartl (Union Berlin) und Marco Richter (Hertha BSC) Hodentumore festgestellt.

Bei Letzterem passierte dies in der vergangenen Woche. Dem RBB sagte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic: «Ihm geht's gut, die Operation ist positiv verlaufen. Wir werden in Kürze erfahren, wie die Gewebeproben sind, was für ein Tumor das ist, ob noch weitere Behandlungsformen nötig sind oder ob er Glück im Unglück gehabt hat und schnell wieder zurückkehrt.»

Marco Richter (links) musste sich wegen eines Hodentumors kürzlich operieren lassen. Bild: keystone

Ein ähnliches Prozedere erwartet nun auch Sébastien Haller, der nun auf unbestimmte Zeit ausfällt. Der BVB bittet darum, die Privatsphäre des Spielers und seiner Familie zu respektieren.

