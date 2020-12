Sport

Fussball

DFB-Pokal: Schalke hat endlich mal wieder Grund zum Jubeln



Bild: keystone

Dieses Bild ist kein Fehler, Schalke hat heute tatsächlich Grund zum Jubeln

Schalke 04 steht im deutschen Cup in den Achtelfinals. Der in der Bundesliga seit 29 Partien sieglose UEFA-Cup-Sieger von 1997 setzte sich in der 2. Runde beim viertklassigen SSV Ulm 3:1 durch.

Ulm – Schalke 1:3

Im zweiten und letzten Spiel unter Interimstrainer Huub Stevens taten sich die Schalker auch gegen den Regionalligisten über weite Strecken schwer. Suat Serdars Distanzschuss zum 1:0 nach 27 Minuten fiel entgegen dem Spielverlauf, es löste aber den Knopf zumindest teilweise. Nach dem Seitenwechsel sorgte Benito Raman mit einer Doublette für klare Verhältnisse. Ulm konnte in der 82. Minute nur noch Resultatkosmetik betreiben.

Schalke wartet in der Meisterschaft seit dem 17. Januar auf einen Sieg. Mit 4 Punkten aus 13 Spielen liegt der Klub in der laufenden Meisterschaft sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz.

Augsburg – Leipzig 0:3

Im Duell zweier Bundesligisten gewinnt RB Leipzig in Augsburg locker mit 3:0. Matchwinner war einmal mehr Aussenverteidiger Angelino, der ein Tor erzielte und ein weiteres vorbereitete.

Köln – Osnabrück 1:0

Dank einem Tor von Anthony Modest gewinnt der 1. FC Köln mit 1:0 gegen den VfL Osnabrück aus der 2. Bundesliga.

Hoffenheim – Greuther Fürth 2:2*

Das Spiel ist derzeit in der Verlängerung.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle minderjährigen Torschützen in der Bundesliga Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter