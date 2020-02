Sport

Fussball

Europa League: Arsenal blamiert sich gegen Olympiakos Piräus



Bild: EPA

Arsenal kassiert in der 119. Minute den K.o.-Schlag – Inter gewinnt Corona-Geisterspiel

Arsenal – OLYMPIAKOS 1:2 (HS: 1:0)

Arsenal hat sich im Europa-League-Sechzehntelfinal gegen Olympiakos Piräus bis auf die Knochen blamiert. Die mit Granit Xhaka spielenden «Gunners» schieden trotz des 1:0-Sieges in Griechenland aus. In der Verlängerung des Rückspiels glückte Pierre-Emerick Aubameyang in der 113. Minute der vermeintlich entscheidende Ausgleich zum 1:1, aber in der 119. Minute erzielte der marokkanische Stürmer Youseff El Arabi das 2:1 für den Aussenseiter.

Arsenal - Olympiakos Piräus 1:2 (0:1, 0:0) n.V.

SR Massa (ITA).

Tore: 53. Cissé 0:1. 113. Aubameyang 1:1. 119. El-Arabi 1:2.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka

MANUNITED – Brügge 5:0 (HS: 1:1)

Manchester United hatte gegen den FC Brügge keine Probleme und gewann mit 5:0. Dabei profitierten die «Red Devils» von einer frühen Roten Karte gegen Simon Deli, der in der 22. Minute den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand klärte. Der Schiedsrichter stellt ihn dafür vom Platz und entschied auf Handelfmeter. Diesen verwandelte Winter-Rekord-Neuzugang Bruno Fernandes zur 1:0-Führung. Odion Ighalo legte nach, bevor Scott McTominay noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte. Fred erzielte in der zweiten Halbzeit noch einen Doppelpack kurz vor Schluss.

Manchester United - Brügge 5:0 (3:0)

SR Gözübüyük (NED).

Tore: 27. Fernandes (Handspenalty) 1:0. 35. Ighalo 2:0. 41. McTominay 3:0. 82. Fred 4:0. 93. Fred 5:0.

Bemerkungen: 23. Rote Karte gegen Deli (Brügge/Hands).

INTER – Ludogorets 2:1 (HS: 2:0)

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel bei Ludogrets Rasgrad gewann Inter Mailand auch das Heimspiel – allerdings ohne Zuschauer. Aufgrund des Coronavirus entschied die UEFA, dass die Partie vor leeren Rängen ausgetragen werden muss. Für Inter ging es erst einmal schlecht los: Cauly Oliveira-Souza brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung. Doch Cristiano Biraghi und Romelu Lukaku brachten noch vor der Pause die Wende.

Inter Mailand - Ludogorez Rasgrad 2:1 (2:1)

SR Siebert (GER).

Tore: 27. Oliveira-Souza 0:1. 32. Biraghi 1:1. 45. Lukaku 2:1.

Ajax – GETAFE 2:1 (HS: 0:2)

Ajax, letzte Saison noch Halbfinalist in der Champions League, schied gegen Getafe aus. Die Hypothek der 0:2-Niederlage in Madrid erwies sich für die Niederländer als zu hoch, zumal Getafe schon in der 5. Minute das Auswärtstor erzielte. Ajax hätte danach 4:1 gewinnen müssen, aber es reichte lediglich zu einem 2:1.

Porto – LEVERKUSEN 1:3 (HS: 1:2)

Die deutschen Bundesliga-Klubs haben ihren Lauf in den Europacup-Wettbewerben fortgesetzt. Nach fünf Siegen aus fünf Spielen in der Vorwoche und dem 3:0-Erfolg von Bayern München bei Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gewannen der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen in den Sechzehntelfinals der Europa League auch ihre Rückspiele.

Für Leverkusen machten Lucas Alario, Kerem Demirbay und Kai Havertz bis zur 58. Minute alles klar. Porto, das die Partie durch einen späten Platzverweis zu zehnt beendete, gelang 25 Minuten vor Schluss lediglich der Ehrentreffer.

Porto - Bayer Leverkusen 1:3 (0:1)

SR Kovacs (ROU).

Tore: 10. Alario 0:1. 50. Demirbay 0:2. 58. Havertz 0:3. 65. Marega 1:3.

Bemerkung: 85. Rote Karte gegen Soares (Porto).

Malmö – WOLFSBURG 0:3 (HS: 1:2)

Wolfsburg setzte sich in Malmö mit den Schweizern Admir Mehmedi und Renato Steffen in der Startelf 3:0 durch und zog mit dem Gesamtskore von 5:1 in die Achtelfinals ein, Leverkusen schlug den FC Porto nach dem 2:1 vor eigenem Anhang in der Ferne 3:1. Die Tore für Wolfsburg erzielten Josip Brekalo, Yannick Gerhardt und João Victor. Admir Mehmedi liess sich beim 2:0 in der 65. Minute einen Assist notieren.

Malmö - Wolfsburg 0:3 (0:0)

20'500 Zuschauer. - SR Collum (SCO).

Tore: 42. Brekalo 0:1. 65. Gerhardt 0:2. 69. João Victor 0:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi und Steffen, ohne Mbabu (gesperrt).

Gent – ROMA 1:1 (HS: 0:1)

Die AS Roma musste in Gent nur kurz zittern. Auf das 1:0 der Belgier durch Jonathan David reagierten die «Giallorossi» sofort und kamen durch Justin Kluivert zum wichtigen Auswärtstor. Danach konzentrierte sich das Team von Paulo Fonseca auf das Verwalten des Resultats, was ohne grössere Probleme gelang.

Gent - Roma 1:1 (1:1)

SR Sanchez (ESP).

Tore: 25. David 1:0. 29. Kluivert 1:1.

