Viel Spektakel in Granada: FC Barcelona nach viel Drama im Cup-Halbfinal



Bild: keystone

Barça rettet sich in Extremis in die Verlängerung und steht nach 5:3 im Cup-Halbfinal

Granada – Barcelona 3:5 n.V.

Ganz, ganz viel Drama im schönen Granada. Der FC Barcelona wankte, doch er fiel nicht. Tragische Figur des Heimteams war Torhüter Aaron Escandell, der das 1:2 durch Antoine Griezmann aus fast unmöglichem Winkel kassierte und so die Superstars noch einmal aufkommen liess.

Tatsächlich rettete Jordi Alba Barça in die Verlängerung. Und diese Zusatzschicht hatte es in sich. Griezmann brachte die Gäste erstmals in Führung, welche Granada jedoch postwendend ausglich. Erst auf die Tore von Frenkie de Jong und erneut Jordi Alba konnte der Aussenseiter nicht mehr reagieren.

Levante – Villarreal 1:0 n.V.

In Valencia rechnete schon alles mit einem Penaltyschiessen – da traf das Heimteam doch noch. In der 121. Minute war es mit dem 30-jährigen Roger ein Joker, der UD Levante in die Halbfinals schoss.

Als erstes Team hatte sich am Dienstag der FC Sevilla dank eines 1:0-Siegs beim Zweitligisten Almeria für die Halbfinals qualifiziert. Das Feld wird am Donnerstagabend durch den Sieger der Begegnung zwischen Betis Sevilla und Athletic Bilbao ermittelt. (ram)

