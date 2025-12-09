Schock bei Bellinzona: Die Liga hat den Tessinern die Lizenz entzogen. Bild: keystone

Verband lehnt Verkauf ab: Bellinzona wird die Lizenz für die Challenge League entzogen

Der AC Bellinzona droht der Ausschluss aus der Challenge League. Die Lizenzkommission der Swiss Football League verweigert dem Tessiner Verein aufgrund der eingereichten Unterlagen die Zustimmung zum Verkauf und entzieht ihm die Lizenz III, die zur Teilnahme an der zweithöchsten Liga berechtigt.

Konkret wollte Pablo Jesus Bentancur sein gesamtes Aktienpaket an Juan Carlos Trujillo Velasquez verkaufen. Die Lizenzkommission hält fest, «dass der Klub über einen sehr langen Zeitraum verfügte, um sein Dossier zu erstellen und zu ergänzen sowie die fehlenden Unterlagen einzureichen, die zur Bestätigung seiner Lizenz hätten führen können».

Bellinzona kann gegen den Entscheid innerhalb von fünf Tagen bei der Rekursinstanz für Lizenzen rekurrieren. Während dieser Frist und auch im Falle eines Rekurses gilt die aufschiebende Wirkung, wodurch die Tessiner weiterhin am Spielbetrieb der Challenge League teilnehmen können. Bellinzona belegt aktuell den letzten Tabellenplatz. Bis zur Winterpause stehen in der zweithöchsten Liga noch zwei Runden an. Bellinzona trifft am kommenden Sonntag auf Neuchatel Xamax und eine Woche später kommt es im Stadio Comunalezum Kellerduell gegen den FC Wil. Die Ostschweizer haben aktuell drei Punkte mehr auf dem Konto.

Nachdem Bellinzona 2013 letztmals Konkurs gegangen war, folgte 2022 die Rückkehr in die Challenge League. Zuletzt war der Schweizer Meister von 1948 von 2008 bis 2011 in der Super League vertreten. (riz/sda)

