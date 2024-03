Bejubelt seinen Knaller gegen Darmstadt: Ruben Vargas mit Ermedin Demirovic. Bild: www.imago-images.de

Dortmund feiert wichtigen Sieg – Vargas trifft bei Augsburg-Gala – Frankfurt siegt

Union Berlin – Dortmund 0:2

Borussia Dortmund konnte nach drei sieglosen Spielen eine wichtige Reaktion zeigen. Dank Toren von Karim Adeyemi und Ian Maatsen setzte sich das Team vom in die Kritik geratenen Trainer Edin Terzic gegen Union Berlin durch. Gerade nach der 2:3-Niederlage gegen Hoffenheim und dem dadurch auf ein Punkt geschmolzenen Vorsprung auf Platz 5, der nicht mehr für die Teilnahme an der Champions League berechtigt, war es ein enorm wichtiger Erfolg für den BVB.

Sowohl der Treffer von Adeyemi, der die Gäste mit einem Linksschuss vom Strafraumrand in der 41. Minute in Führung brachte, als auch jener von Winterneuzugang Maatsen, der sich den Ball selbst eroberte und nach einem langen Solo souverän einnetzte, waren sehenswert.

Mainz – Mönchengladbach 1:1

Spielbericht folgt.

Darmstadt – Augsburg 0:6

Nach der 2:3-Niederlage in Bochum sagte Bayerns Leon Goretzka, dass es sich anfühle wie in einem Horrorfilm. Dieses Gefühl dürften auch die Darmstädter in der ersten Halbzeit gegen Augsburg verspürt haben. Bereits nach 29 Minuten lag der Tabellenletzte 0:5 zurück. Die Tore erzielten unter anderem Nati-Spieler Ruben Vargas und Ex-St.Galler Ermedin Demirovic, der gar doppelt traf. Dank des deutlichen Siegs machten die bayrischen Schwaben in der Tabelle einen Sprung auf Platz 10.

Heidenheim – Frankfurt 1:2

Spielbericht folgt.

Bochum – Leipzig 1:4

Eigentlich sind die Gastgeber gut in die Partie gestartet. Nach sieben Minuten schoss Maximilian Wittek den VfL Bochum nach einem Freistoss, dem möglicherweise ein nicht erkanntes Abseits vorhergegangen war, in Führung. Nach dem Erfolg im letzten Heimspiel gegen Bayern München träumte Bochum von einem weiteren Sieg gegen ein Topteam.

Doch nachdem ein erstes Tor noch aberkannt worden war, erzielte Dani Olmo nach einer halben Stunde den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit war die Hintermannschaft von Bochum deutlich überfordert und liess sich innert vier Minuten drei Tore zur 1:4-Niederlage einschenken. (nih)