Ski live: 2. Riesenslalom in Aspen mit Odermatt und Co. in Ticker und TV

Odermatt und Co. sind in Aspen erneut dran – brillieren Schweizer auch beim 2. Riesen?

Am Freitag brillierten die Schweizer mit einem sehr starken Teamergebnis. In Aspen triumphierte Marco Odermatt beim 11. Riesenslalom in Serie, Loïc Meillard kam ihm mit 14 Hundertstelsekunden Rückstand noch am nächsten. Zwar komplettierte mit Atle Lie McGrath ein Norweger das Podest, doch folgte auf Platz 4 ein weiterer Schweizer. Thomas Tumler gelang dieselbe Platzierung wie zuletzt in Palisades Tahoe.

Und Schweizer Ski-Fans dürfen am heutigen Samstag erneut auf ein starkes Resultat hoffen. Denn im US-amerikanischen Skiort steht ein weiterer Riesenslalom an. Sollte Odermatt erneut siegen, würden dem 26-jährigen Nidwaldner nur noch zwei Riesenslalom-Triumphe fehlen, um zu Ingemar Stenmark aufzuschliessen. Der Schwede gewann zwischen 1978 und 1980 14 Riesenslaloms in Serie.

Mit einem Erfolg könnten Odermatt und Co. für einen Schweizer Freudentag sorgen. Denn bereits am Vormittag gab es einen Weltcup-Erfolg für das Team von Swiss Ski. Lara Gut-Behrami baute ihre Führung im Gesamtweltcup dank ihres Siegs im Super-G von Kvitfjell auf über 300 Punkte aus.

Den 1. Lauf in Colorado verfolgst du hier im Liveticker und im Stream. (nih)

Die Startliste

1 Filip Zubcic

2 Henrik Kristoffersen

3 River Radamus

4 Zan Kranjec

5 Alexander Steen Olsen

6 Loïc Meillard

7 Marco Odermatt

8 Joan Verdu

9 Raphael Haaser

10 Stefan Brennsteiner

11 Gino Caviezel

12 Thomas Tumler

13 Alexander Schmid

14 Atle Lie McGrath

15 Filippo Della Vite

16 Timon Haugan

17 Rasmus Windingstad

18 Luca De Aliprandini

19 Alex Vinatzer

20 Thibaut Favrot

Die weiteren Schweizer:

25 Justin Murisier

27 Fadri Janutin

30 Livio Simonet

36 Marco Fischbacher

49 Sandro Zurbrügg

60 Luca Aerni