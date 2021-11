Fussball: Das Wichtigste aus Bundesliga, Serie A und Premier League

Bild: keystone

ManCity bleibt an Chelsea dran – Petkovic rückt mit Bordeaux weg von den Abstiegsplätzen

Bundesliga

Freiburg – Frankfurt 0:2

Der SC Freiburg, bis Anfang November die einzige ungeschlagene Mannschaft der Bundesliga, verlor beim 0:2 im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal in Folge. Vor der Länderspielpause hatte das Überraschungsteam auswärts gegen Meister Bayern München die erste Niederlage erlitten. Trotzdem bleibt Freiburg in den Top 3 klassiert.

Lindström bringt die Eintracht in Führung. Video: streamja

Die Entscheidung führte Eintracht Frankfurt, das bis zur 74. Minute mit Djibril Sow spielte, schon vor der Pause herbei. Der Däne Jesper Lindström und der Serbe Filip Kostic trafen innerhalb von neun Minuten. Für die Frankfurter war es der dritte Sieg in Serie.

Kostic macht per Freistoss das 2:0. Video: streamja

Freiburg - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:2)

32'500 Zuschauer.

Tore: 34. Lindström 0:1. 43. Kostic 0:2.

Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Sow (bis 74.).

Premier League

ManCity – Everton 3:0

Manchester City bleibt an Leader Chelsea dran. Die Mannschaft von Pep Guardiola bekundete zuhause gegen Everton keine Mühe und siegte mit 3:0. Die Tore schossen Raheem Sterling, Rodri und Bernardo Silva.

Sterling bringt ManCity in Führung. Video: streamable

Rodri erhöht herrlich auf 2:0. Video: streamable

Bernardo Silva macht mit dem 3:0 alles klar. Video: streamable

Manchester City - Everton 3:0 (1:0)

52'571 Zuschauer.

Tore: 44. Sterling 1:0. 55. Rodri 2:0. 86. Bernardo Silva 3:0.

Serie A

Ligue 1

Metz – Bordeaux 3:3

Vladimir Petkovic verpasst mit Girondins Bordeaux in der 14. Runde der Ligue 1 auswärts gegen den Tabellenletzten Metz den dritten Saisonsieg. Das Team des früheren Schweizer Nationaltrainers führte in Lothringen 2:0 und 3:2, musste sich am Ende aber mit einem 3:3 begnügen. Den 3:3-Ausgleich kassierte Bordeaux in Überzahl.

Trotz des Punktverlusts ist Bordeaux in der Tabelle um einen Rang auf Platz 17 vorgerückt. Der Abstand auf Barrage-Platz 18 bleibt aber minim: Troyes weist gleich viele Punkte und die gleiche Tordifferenz auf. (abu/sda)