Dimitri Payet liegt am Boden, nachdem er von einer Flasche getroffen wurde. Bild: keystone

Flaschenwurf gegen Payet: Schlagerspiel Lyon – Marseille unterbrochen

Das Schlagerspiel der 14. Runde in der Ligue 1 zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille mit dem Schweizer Xherdan Shaqiri in Lyons Startformation dauerte vorerst nur fünf Minuten.

Der Marseille-Spieler Dimitri Payet wurde in der Startphase vor dem Treten eines Corners von einer Wasserflasche, die von der Tribüne geworfen wurde, am Kopf getroffen.

Der Schiedsrichter schickte danach die beiden Teams in die Kabine. Das Spiel ist bis jetzt nicht wieder aufgenommen worden.

In dieser Saison kam es in der Ligue 1 schon mehrmals zu Unter- oder Abbrüchen nach Ausschreitungen. Am 22. August wurde das Süd-Derby zwischen Nice und Marseille abgebrochen, nachdem Fans auf den Platz gelaufen waren. Diesen Tumulten waren mehrere Flaschenwürfe vorausgegangen. Eine Flasche hatte damals ebenfalls Marseilles Payet getroffen, der sie danach ins Publikum zurück geschleudert hatte.

Einen Monat später sorgten Fans beim Nord-Derby zwischen Lens und Meister Lille durch Krawalle während der Pause für einen halbstündigen Unterbruch. (abu/sda)