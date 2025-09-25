Gleich viermal musste sich Marvin Keller gegen Panathinaikos bezwingen lassen. Bild: keystone

Das war eindeutig zu wenig: YB geht in der Europa League gegen Panathinaikos unter

Die Young Boys starten mit einer hohen Niederlage in die Ligaphase der Europa League. Auch wegen dreier Tore in den ersten 20 Minuten verlieren die Berner daheim gegen Panathinaikos Athen mit 1:4.

YB – Panathinaikos

Die Young Boys wollten alles besser machen als noch vor fünf Tagen beim Cup-Out gegen den Challenge-League-Dominator Aarau. Doch die Berner erwischten zum Auftakt der Ligaphase einen Horrorstart, der nicht mehr zu korrigieren war. Innerhalb von weniger als 20 Minuten kassierten sie drei Gegentore.

Die darauf folgende Steigerung der in der Meisterschaft so heimstarken Young Boys blieb unbelohnt. Saidy Jankos Treffer in der 25. Minute war der einzige der Gastgeber, obwohl es bis zur Pause nicht an guten Torchancen mangelte.

Panathinaikos Athen zeigte sich effizienter. Die nach dem Fehlstart in die Saison mit einem neuen Trainer in die Schweiz gereisten Griechen nutzten die Schwächen der Berner Defensive aus. Karol Swiderski bestrafte die zu passive Verteidigung ein erstes Mal (10.).

Danach schlug der starke Marokkaner Anass Zaroury zweimal zu. In der 13. Minute ging er bei seinem Volley-Tor nach einem Eckball im gegnerischen Strafraum vergessen, und in der 19. Minute profitierte er von einem Fehler von YB-Keeper Marvin Keller, um via Nachschuss zu treffen. Zaroury war es auch, der mit dem 4:1 den Bernern die letzten Hoffnungen auf Punkte nahm (68.).

Anass Zaroury zeigte gegen YB eine fast perfekte Leistung. Bild: sofascore.com

Um das Positive aus Schweizer Sicht hervorzuheben: YB fand nach dem frühen Nackenschlag vor gut 20'000 Zuschauern im Wankdorf zwischenzeitlich besser zu seinem Spiel und trat nach den drei Gegentoren bis zur Pause dominant auf.

Mit etwas mehr Abschlussglück hätte das Team von Giorgio Contini nach dem durch einen Goaliefehler begünstigten 1:3 von Janko noch vor der Pause zweimal getroffen. Joël Monteiro und Darian Males verfehlten aus fünf Metern jeweils das Tor. Richtig ist aber auch, dass nach der Pause Panathinaikos die besseren Torchancen hatte als der Schweizer Vertreter.

Mit der ersten Heimniederlage seit Januar setzte YB eine unschöne Serie fort. Seit dem Start der Ligaphase in der vergangenen Champions-League-Saison haben die Berner im neuen Format neun Niederlagen aneinandergereiht, bei einem Torverhältnis von 4:28. Die nächste Möglichkeit auf den ersten Sieg in einer Ligaphase kommt bereits in der nächsten Woche. YB trifft dann am Donnerstag auswärts auf Steaua Bukarest. Zuvor steht am Sonntag in der Super League noch das Derby gegen den FC Thun an.

Young Boys - Panathinaikos 1:4 (1:3)

20'000 Zuschauer. - SR De Burgos (ESP).

Tore: 10. Swiderski 0:1. 14. Zaroury 0:2. 19. Zaroury 0:3. 25. Janko 1:3. 68. Zaroury 1:4.

Young Boys: Keller; Janko (77. Andrews), Zoukrou, Benito, Hadjam; Males, Gigovic (67. Raveloson), Fernandes, Monteiro (67. Colley); Bedia (67. Cordova), Fassnacht (77. Pech).

Panathinaikos: Lafont; Kotsiras, Ingason, Touba, Mladenovic; Bakasetas (84. Taborda), Siopis, Sanches (77. Chirivella); Tetê (77. Calabria), Swiderski (67. Dessers), Zaroury (70. Kyriakopoulos).

Verwarnungen: 91. Cordova.

Stuttgart – Celta Vigo

Der VfB Stuttgart mit dem Schweizer Luca Jaquez ist am Donnerstagabend erfolgreich in die Europa League gestartet. Im Spiel gegen Celtic Vigo setzte sich der Bundesligist mit einem 2:1-Sieg durch.

Der ehemalige Luzerner Verteidiger und Junioren-Nationalspieler wurde in der 25. Minute für den angeschlagenen Finn Jeltsch eingewechselt.

Ob dieser Auftaktsieg dem VfB Stuttgart Aufwind für die weitere Europa-League-Kampagne verleihen wird, zeigt sich bereits in einer Woche. Dann trifft der Klub auswärts auf den FC Basel, der bereits am Mittwoch in der Ligaphase gefordert wurde.

VfB Stuttgart - Celta Vigo 2:1 (0:0).

Tore: 51. Bouanani 1:0. 68. El Khannous 2:0. 86. Iglesias 2:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez (ab 25.)

Go Ahead Eagles – Steaua Bukarest

Wie Stuttgart konnte auch der kommende Gegner der Young Boys, Steaua Bukarest, die ersten Punkte einfahren. Mit 1:0 gewannen die Rumänen die Partie auswärts gegen die Go Ahead Eagles. In der 13. Minute erzielte David Miculescu das einzige Tor des Spiels. Im November wird Bukares auch noch auf den FC Basel treffen.

Aston Villa – Bologna

Weniger erfolgreich als Jaquez mit Stuttgart war derweil Remo Freuler mit Bologna. Auswärts mussten sich die Italiener Aston Villa mit 0:1 geschlagen geben.

John McGinn schoss das Heimteam in der Startviertelstunde in Führung. Für Aston Villa ist es ein kleiner Befreiungsschlag – in der Premier League stehen die Engländer aktuell auf einem Abstiegsplatz. Freuler stand das ganze Spiel auf dem Rasen, konte die Niederlage aber nicht abwenden.

Aston Villa - Bologna 1:0 (1:0).

Tore: 13. McGinn 1:0.

Bemerkungen: 68. Ollie Watkins (Aston Villa) verschiesst Penalty. Bologna mit Freuler. (riz/sda)