bedeckt10°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

FC Basel: Muttenzerkurve provoziert SC-Freiburg-Fans in Europa League

Fussball: UEFA Europa League 2025/26, 1. Spieltag - SC Freiburg vs FC Basel - Europa-Park-Stadion Freiburg: Choreografie der FC Basel Fans mit rot-blauen Luftschlangen, beeindruckende Fan-Inszenierung ...
Die Choreo der Muttenzerkurve vor dem Spiel in Freiburg.Bild: www.imago-images.de

Erinnerung an YB-Choreohalle: FCB-Kurve provoziert Freiburg-Fans

25.09.2025, 07:0525.09.2025, 07:08

Der FC Basel unterlag zum Auftakt der Europa-League-Saison nur knapp beim SC Freiburg. Bei der 1:2-Niederlage befanden sich die Gäste aus der Schweiz und die deutschen Gastgeber im Europa-Park-Stadion sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen mehr oder weniger auf Augenhöhe. Die Freiburger Fans heizten ihrem Team vor dem Spiel mit einer Choreo ordentlich ein und hielten die tolle Stimmung über 90 Minuten aufrecht:

epa12402839 Supporters of Freiburg light flares and display a tifo ahead of the UEFA Europa League league phase match between SC Freiburg and FC Basel, in Freiburg, Germany, 24 September 2025. EPA/RON ...
Die Choreo der Fans des SC Freiburg.Bild: keystone

Aber auch die knapp 2500 mitgereisten Baslerinnen und Basler sorgten für eine schöne Kulisse für dieses kleine internationale Derby. Die Muttenzerkurve präsentierte im rund 50 Kilometer entfernten Freiburg ebenfalls eine Choreo – und provozierte dabei die Fans des Bundesligisten.

Millimeter-Drama in Freiburg: Basel verliert beim Bundesligisten ärgerlich knapp

Denn neben dem grossen Schriftzug «Basel 1893» und den roten und blauen Papierschlangen wurden auch mehrere Spruchbänder gezeigt. Angefangen mit einer Persiflage auf einen bekannten Werbeslogan des Bundeslands Baden-Württemberg. «Nett hier, aber waren sie schon mal auf choreohalle.de?», stand auf dem ersten Spruchband.

Spruchband im Basel Block choreohalle.de GER, SC Freiburg - FC Basel, Fussball, Europa League, 1. Spieltag, Saison 2025/2026, 24.09.2025 GER, SC Freiburg - FC Basel, Fussball, Europa League, 1. Spielt ...
Die FCB-Fans präsentierten mehrere Spruchbänder.Bild: www.imago-images.de

Dadurch kamen Erinnerungen an eine Aktion der Muttenzerkurve beim Spiel in Bern im März 2023 auf. Damals drangen Basler Ultras in die Räumlichkeiten, welche die YB-Fans für das Erstellen ihrer Choreos nutzten, ein. Danach zeigten sie im Gästesektor des Wankdorfs nicht nur einen entwendeten Teil der Jubiläums-Choreo der Berner Ostkurve, sondern verwiesen auch noch auf die Website choreohalle.ch, auf welcher sie unter anderem einen digitalen Rundgang durch die Räumlichkeiten anboten.

Wie die FCB-Fans die Berner Ostkurve zu ihrem 125. Geburtstag veräppelten

Dieses Mal soll der Hintergrund ein ähnlicher gewesen sein. Wer während des Spiels die Website choreohalle.de aufrief, wurde auf die Website der Muttenzerkurve verwiesen und sah dort Bilder von Basler Fans beim Vorbereiten ihrer Choreo für den Europa-League-Auftakt. Daneben sind auch Spruchbänder der Freiburg-Fans zu sehen. Offenbar verschafften sich Vertreter der Basler Fanszene erneut Zugang zu fremden Räumlichkeiten.

FC Basel Fans SC Freiburg Choreohalle Choreohalle.de Muttenzerkurve Europa League
FCB-Fans erstellten ihre Choreo offenbar in den Räumlichkeiten der Freiburger Kurve.Bild: muttenzerkurve.ch

Ganz so weit wie vor zweieinhalb Jahren gingen die FCB-Ultras dieses Mal aber nicht. «Kai Angscht – als Mitnutzer sin mir au nid anere Website interessiert», stand auf einem nächsten Spruchband, das die Muttenzerkurve im Gästesektor in Freiburg präsentierte. Ausserdem bedankten sie sich danach noch für die Gastfreundschaft und schrieben dazu: «D'Mieti liggt im blaue Tresor.»

UEFA Europa League: SC Freiburg vs FC Basel, 24.09.2025 Basler Fanblock mit einem Banner UEFA Europa League: SC Freiburg vs FC Basel, Europa-Park-Stadion, 24.09.2025 *** UEFA Europa League SC Freiburg ...
Eine eigene Website erstellten FCB-Fans dieses Mal nicht.Bild: www.imago-images.de

Die genauen Hintergründe der Aktion sind nicht bekannt. Wie die Freiburg-Fans darauf reagieren ebenfalls nicht. Rund ums Spiel blieb es in der deutschen Grossstadt friedlich. (nih)

FCB-Frauen siegen erstmals seit 2020 im Klassiker – Luzern geht unter – Servette souverän
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
1 / 54
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball

Saison 2025/26: Lausanne-Sport schafft den Sprung in die Conference League – dank einem überzeugenden 1:0-Auswärtssieg bei Millionenklub Besiktas Istanbul.
quelle: keystone / erdem sahin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Womit habt ihr das verdient?» – das sagen Menschen aus Zug zur Prämiensenkung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
3
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
Ex-Hopper Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück +++ Mourinho neuer Trainer bei Benfica
2
Netanjahu: «Verhandlungen mit Syrien im Gange» ++ Iran: Streben nicht nach Atomwaffen
3
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
4
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
5
Nationalrat will lebenslange Witwenrente abschaffen
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
3
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
4
Weitere Belastungsgrenze der Erde überschritten – Wissenschaftler warnen
5
Für das bisschen gibt's Rot?!
Der Traum von den WTA Finals lebt: Doch Bencic braucht in Peking einen Exploit
Die Chancen von Belinda Bencic auf die Qualifikation für die WTA Finals sind nicht mehr gross. Um sich noch Hoffnungen machen zu können, braucht die junge Mutter in den kommenden Tagen in Peking einen Exploit.
Beim Start ins US Open gab Belinda Bencic zu, dass es «mega cool» wäre, wenn sie sich gleich in der ersten Saison als Mutter für die WTA Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres qualifizieren würde. «Ich habe das indirekt im Auge», verriet sie gegenüber Keystone-SDA. «Aber ich bin nicht diejenige, die die ganze Zeit Punkte zählt.»
Zur Story