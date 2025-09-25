Die Choreo der Muttenzerkurve vor dem Spiel in Freiburg. Bild: www.imago-images.de

Erinnerung an YB-Choreohalle: FCB-Kurve provoziert Freiburg-Fans

Der FC Basel unterlag zum Auftakt der Europa-League-Saison nur knapp beim SC Freiburg. Bei der 1:2-Niederlage befanden sich die Gäste aus der Schweiz und die deutschen Gastgeber im Europa-Park-Stadion sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen mehr oder weniger auf Augenhöhe. Die Freiburger Fans heizten ihrem Team vor dem Spiel mit einer Choreo ordentlich ein und hielten die tolle Stimmung über 90 Minuten aufrecht:

Die Choreo der Fans des SC Freiburg. Bild: keystone

Aber auch die knapp 2500 mitgereisten Baslerinnen und Basler sorgten für eine schöne Kulisse für dieses kleine internationale Derby. Die Muttenzerkurve präsentierte im rund 50 Kilometer entfernten Freiburg ebenfalls eine Choreo – und provozierte dabei die Fans des Bundesligisten.

Denn neben dem grossen Schriftzug «Basel 1893» und den roten und blauen Papierschlangen wurden auch mehrere Spruchbänder gezeigt. Angefangen mit einer Persiflage auf einen bekannten Werbeslogan des Bundeslands Baden-Württemberg. «Nett hier, aber waren sie schon mal auf choreohalle.de?», stand auf dem ersten Spruchband.

Die FCB-Fans präsentierten mehrere Spruchbänder. Bild: www.imago-images.de

Dadurch kamen Erinnerungen an eine Aktion der Muttenzerkurve beim Spiel in Bern im März 2023 auf. Damals drangen Basler Ultras in die Räumlichkeiten, welche die YB-Fans für das Erstellen ihrer Choreos nutzten, ein. Danach zeigten sie im Gästesektor des Wankdorfs nicht nur einen entwendeten Teil der Jubiläums-Choreo der Berner Ostkurve, sondern verwiesen auch noch auf die Website choreohalle.ch, auf welcher sie unter anderem einen digitalen Rundgang durch die Räumlichkeiten anboten.

Dieses Mal soll der Hintergrund ein ähnlicher gewesen sein. Wer während des Spiels die Website choreohalle.de aufrief, wurde auf die Website der Muttenzerkurve verwiesen und sah dort Bilder von Basler Fans beim Vorbereiten ihrer Choreo für den Europa-League-Auftakt. Daneben sind auch Spruchbänder der Freiburg-Fans zu sehen. Offenbar verschafften sich Vertreter der Basler Fanszene erneut Zugang zu fremden Räumlichkeiten.

FCB-Fans erstellten ihre Choreo offenbar in den Räumlichkeiten der Freiburger Kurve. Bild: muttenzerkurve.ch

Ganz so weit wie vor zweieinhalb Jahren gingen die FCB-Ultras dieses Mal aber nicht. «Kai Angscht – als Mitnutzer sin mir au nid anere Website interessiert», stand auf einem nächsten Spruchband, das die Muttenzerkurve im Gästesektor in Freiburg präsentierte. Ausserdem bedankten sie sich danach noch für die Gastfreundschaft und schrieben dazu: «D'Mieti liggt im blaue Tresor.»

Eine eigene Website erstellten FCB-Fans dieses Mal nicht. Bild: www.imago-images.de

Die genauen Hintergründe der Aktion sind nicht bekannt. Wie die Freiburg-Fans darauf reagieren ebenfalls nicht. Rund ums Spiel blieb es in der deutschen Grossstadt friedlich. (nih)