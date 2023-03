Ein historisches Ergebnis – Liverpool schlägt Manchester United mit 7:0. Bild: keystone

Liverpool zerlegt ManUtd +++ Barcelona schlägt Valencia

Im Schlagerspiel der 26. Runde der Premier League deklassiert Liverpool vor heimischem Publikum Manchester United. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewinnt 7:0.

Bundesliga

Leverkusen – Berlin 4:1

Bayer Leverkusen konnte gegen Hertha BSC einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg einfahren. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso führte bereits früh mit 2:0. Jeremie Frimpong war dabei in der ersten halben Stunde des Spiels der überragende Mann auf dem Platz.

Das 1:0 durch Azmoun bereitete der Niederländer vor, ehe er rund zehn Minuten später das 2:0 selbst nachlegte. Später musste der Aussenverteidiger allerdings verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Jeremie Frimpong war entscheidend am Sieg seines Teams beteiligt. Bild: keystone

Dies tat dem Spiel der Leverkusener jedoch keinen Abbruch. Die Werkself spielte souverän weiter und feiert am Ende einen verdienten 4:1-Sieg. Hertha muss nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg die Heimreise ohne Punkte antreten.

Leverkusen - Hertha Berlin 4:1 (2:0).

Tore: 12. Azmoun 1:0. 21. Frimpong 2:0. 61. Diaby 3:0. 67. Lukebakio (Penalty) 3:1. 73. Adli 4:1.

Wolfsburg – Frankfurt 2:2

Eintracht Frankfurt musste sich auswärts beim VfL Wolfsburg ohne den gesperrten Djibril Sow mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Dabei fielen alle Treffer bereits in der ersten Halbzeit des Spiels.

Im Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt gab es am Ende keinen Sieger. Bild: keystone

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:2 (2:2).

Tore: 10. Marmoush 1:0. 22. Kolo Muani 1:1. 26. N'Dicka 1:2. 43. Gerhardt 2:2.

Bemerkungen: Frankfurt ohne Sow (gesperrt).

Premier League

Nottingham – Everton 2:2

Im Abstiegskampf der Premier League gelingt Nottingham Forest, dem Team von Nati-Spieler Remo Freuler ein wichtiger Punktgewinn. Forest kommt im Heimspiel gegen Everton zweimal nach einem Rückstand noch zurück und hält mit dem 2:2-Unentschieden die Toffees in der Tabelle weiterhin auf Abstand.

Nottingham Forest - Everton 2:2 (1:2).

Tore: 10. Gray 0:1. 19. Johnson 1:1. 29. Doucoure 1:2. 77. Johnson 2:2.

Bemerkungen: Nottingham mit Freuler (bis 70.).

Liverpool – Manchester United 7:0

Die erste Halbzeit präsentierte sich eine Weile noch ausgeglichen. Manchester United, das seit der WM-Pause gross aufspielte (16 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage) und als Team der Stunde galt, kam zu einigen aussichtsreichen Möglichkeiten auf den Führungstreffer. Dieser fiel jedoch kurz vor Pause auf der anderen Seite. Cody Gakpo eröffnete in der 43. Minute den Torreigen für Liverpool, denn in der zweiten Halbzeit sollte ManU komplett einbrechen. Der Niederländer in Diensten Liverpools durfte sich am Schluss wie Darwin Nuñez und Mohamed Salah als Doppeltorschütze feiern lassen. Der letzte Treffer ging aufs Konto von Roberto Firmino.

Liverpool - Manchester United 7:0 (1:0).

Tore: 43. Gakpo 1:0. 47. Nuñez 2:0. 50. Gakpo 3:0. 66. Salah 4:0. 75. Nuñez 5:0. 83. Salah 6:0. 88. Firmino 7:0.

Serie A

Inter – Lecce 2:0

Im Kampf um den Meistertitel konnte Inter Mailand den Patzer von Tabellenführer SSC Neapel am Freitagabend nutzen. Inter konnte mit einem 2:0-Heimsieg über Lecce den Abstand in der Tabelle auf 15 Punkte verkürzen.

Lautaro Martinez steuerte einen Treffer zum Sieg seiner Mannschaft bei. Bild: keystone

Inter Mailand - Lecce 2:0 (1:0).

Tore: 29. Mchitarjan 1:0. 53. Martinez 2:0.

Ligue 1

Troyes – Monaco 2:2

Die Mannschaft von Breel Embolo muss ein bitteres Unentschieden hinnehmen. Monaco in der ersten Halbzeit durch einen Sonntagsschuss von Kouame in Rückstand. Doch im zweiten Spielabschnitt konnte Wissam Ben Yedder mit zwei Treffern die Monegassen auf die Siegerstrasse bringen. In der Nachspielzeit musste Monaco dann jedoch noch den bitteren Ausgleich hinnehmen und sich nun mit einem Punkt begnügen.

Troyes - Monaco 2:2 (1:0).

Tore: 31. Kouamé 1:0. 80. Ben Yedder 1:1. 82. Ben Yedder 1:2. 91. Ugbo 2:2.

Bemerkungen: Monaco mit Embolo (ab 66.).

La Liga

Barcelona - Valencia 1:0

Der FC Barcelona feierte im Kampf um die Meisterschaft einen wichtigen Sieg. Das Team von Coach Xavi fährt gegen die Mannschaft Nati-Verteidiger Eray Cömert einen knappen 1:0-Sieg ein.

Raphinha bejubelt seinen Siegtreffer. Bild: keystone

Doch der Sieg hätte durchaus auch höher ausfallen können. Denn in der 55.Minute setzte Ferran Torres einen Handelfmeter neben den Kasten. Zum Glück für den Schützen führten die Katalanen zu diesem Zeitpunkt bereits mit 1:0. Den einzigen Treffer des Tages erzielte der Brasilianer Raphinha bereits nach 15.Minuten.

Barcelona - Valencia 1:0 (1:0).

Tor: 15. Raphinha 1:0.

Bemerkungen: 55. Torres (Barcelona) verschiesst Penalty. 59. Rote Karte Araujo (Barcelona).

