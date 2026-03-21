wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Womens Super League: Basel gewinnt deutlich gegen YB

Deutlicher Sieg im Wankdorf: FCB-Frauen schocken Meister YB

21.03.2026, 20:5221.03.2026, 20:52

YB – Basel 0:3

Die Frauen des FC Basel gewinnen gleich mit 3:0 bei den BSC YB Frauen. Die amtierenden Schweizer Meisterinnen zeigten eine schwache Leistung und scheiterten immer wieder an der Verteidigung der Baslerinnen.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gingen die Gäste nach einem Treffer von Wiktoria Zieniewicz in Führung. Die Polin vollendete einen Konter der Baslerinnen und traf zum ersten Mal in dieser Saison. Jana Vojtekova und Anna Krog sorgten in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung. Für YB ist es die erste Niederlage in der Meisterschaft seit Anfang Dezember.

Wiktoria Zieniewicz mit dem 1:0.Video: SRF

Einen Spieltag vor dem Ende der Regular Season hat der FCB nur noch einen Punkt weniger auf dem Konto als die Bernerinnen und damit weiterhin Chancen auf den zweiten Platz. Allerdings trifft Basel noch auf Leader Servette. Gleichzeitig reist YB in die Innerschweiz zum FC Luzern.

Rapperswil-Jona – Zürich 0:0

Kurz vor den Playoffs stecken die FCZ-Frauen in einer kleinen Krise. Nach dem überraschenden Unentschieden gegen Luzern vor drei Tagen lassen die Zürcherinnen auch bei Rapperswil-Jona Punkte liegen. Am Samstagabend gab es keine Tore in Rappi. In den Playoffs wird der FCZ entweder auf YB, Basel oder GC treffen. (riz)

Die Tabelle

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    So sehen die WM-Trikots aus
    1 / 31
    So sehen die WM-Trikots aus

    Algerien, Heimtrikot
    quelle: adidas / adidas
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    BVB siegt trotz 0:2-Rückstand gegen den HSV + Bayern schlägt Union + Liverpool verliert
    Bayern München macht einen weiteren Schritt Richtung 35. Meistertitel. Die Mannschaft um Liga-Topskorer Harry Kane gewinnt in der 27. Runde daheim gegen Union Berlin 4:0.
    Zur Story