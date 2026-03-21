Deutlicher Sieg im Wankdorf: FCB-Frauen schocken Meister YB

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YB – Basel 0:3

Die Frauen des FC Basel gewinnen gleich mit 3:0 bei den BSC YB Frauen. Die amtierenden Schweizer Meisterinnen zeigten eine schwache Leistung und scheiterten immer wieder an der Verteidigung der Baslerinnen.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gingen die Gäste nach einem Treffer von Wiktoria Zieniewicz in Führung. Die Polin vollendete einen Konter der Baslerinnen und traf zum ersten Mal in dieser Saison. Jana Vojtekova und Anna Krog sorgten in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung. Für YB ist es die erste Niederlage in der Meisterschaft seit Anfang Dezember.

Wiktoria Zieniewicz mit dem 1:0. Video: SRF

Einen Spieltag vor dem Ende der Regular Season hat der FCB nur noch einen Punkt weniger auf dem Konto als die Bernerinnen und damit weiterhin Chancen auf den zweiten Platz. Allerdings trifft Basel noch auf Leader Servette. Gleichzeitig reist YB in die Innerschweiz zum FC Luzern.

Rapperswil-Jona – Zürich 0:0

Kurz vor den Playoffs stecken die FCZ-Frauen in einer kleinen Krise. Nach dem überraschenden Unentschieden gegen Luzern vor drei Tagen lassen die Zürcherinnen auch bei Rapperswil-Jona Punkte liegen. Am Samstagabend gab es keine Tore in Rappi. In den Playoffs wird der FCZ entweder auf YB, Basel oder GC treffen. (riz)