Champions League: Die Partie Leipzig gegen Manchester City im Liveticker

Die beiden Leipzig-Torschützen Szoboszlai und Silva. Bild: keystone

Leipzig schlägt ManCity und überwintert europäisch – Messi und Mbappé mit Doppelpack

Gruppe A

Leipzig – ManCity 2:1

In der Gruppe A der Champions League ging es in der 6. Runde nur noch um den Platz in der K.o.-Phase der Europa League. Diesen sicherte sich RB Leipzig mit einem 2:1-Sieg zuhause gegen Gruppensieger Manchester City.

Dominik Szoboszlai brachte die Leipziger nach einem herrlichen Konter in der 23. Minute in Führung, André Silva legte in der zweiten Halbzeit nach. Beide Male gab der Schwede Emil Forsberg die Vorlage.

ManCity dominierte die Partie über weite Strecken, war offensiv aber mehrheitlich harmlos. Riyad Mahrez traf in der 77. Minute zwar noch zum 1:2, Kyle Walker verhinderte die Schlussoffensive mit einer Roten Karte wegen einer Tätlichkeit allerdings jäh.

SR Schärer (SUI).

Tore: 24. Szoboszlai 1:0. 71. Silva 2:0. 77. Mahrez 2:1.

Bemerkungen: Leipzig u.a. ohne Poulsen, Olmo und Halstenberg (alle verletzt). Manchester City u.a. ohne Mendy (suspendiert), Torres und Gabriel Jesus (alle verletzt). 83. Rote Karte gegen Walker (Manchester City/Foul).

Szoboszlai trifft zum 1:0 für Leipzig. Video: streamja

Das 2:0 für Leipzig durch Silva. Video: streamja

Mahrez kann für ManCity auf 1:2 verkürzen. Video: streamja

PSG – Brügge 4:1

Brügge war bei ihrer 1:4-Niederlage gegen Paris Saint-Germain weit entfernt von einer Überraschung entfernt. Kylian Mbappé eröffnete das Spiel mit zwei Toren in den ersten sieben Minuten, und Lionel Messi erzielte später seine Tore Nummern 124 und 125 in der Königsklasse.

Paris St-Germain - Brügge 4:1 (3:0)

SR Manzano (ESP).

Tore: 2. Mbappé 1:0. 7. Mbappé 2:0. 38. Messi 3:0. 68. Rits 3:1. 76. Messi (Foulpenalty) 4:1.

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Neymar, Ramos und Draxler (alle verletzt). (pre/sda)

Das Blitztor zum 1:0 für PSG durch Mbappé. Video: streamja

Mbappé doppelt nach 6:23 Minuten zum 2:0 nach. Video: streamja

Messi erhöht noch vor der Pause auf 3:0 für PSG. Video: streamja

Der 1:3-Anschlusstreffer für Brügge durch Rits. Video: streamja

Das 4:1 für PSG erzielt Messi per Penalty. Video: streamja