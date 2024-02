Felix Götze wird nach einem Zusammenprall behandelt. Bild: www.imago-images.de

Verletzter Götze bespuckt und beleidigt: «Habe das erste Mal in meiner Karriere geweint»

Das Duell zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen war ein hitziges. Dabei überschritten offenbar ein paar Anhänger der Sachsen eine Grenze.

Benjamin Zurmühl / t-online

Das Topspiel der 3. Liga in Deutschland endete am Samstag mit einem 2:2. Die Partie zwischen dem Zweiten (Dynamo Dresden) und dem Sechsten (Rot-Weiss Essen) der Tabelle war dabei stets hitzig und intensiv. Auch in der Nachspielzeit ging es noch zur Sache – mit einem schmerzhaften Ende für Felix Götze, Verteidiger der Gäste aus Essen.

Der Bruder von Weltmeister Mario Götze und Dresdens Jakob Lemmer krachten bei einem Zweikampf mit den Köpfen zusammen. Beide mussten behandelt werden. Für Felix Götze, der stark blutete, war die Partie anschliessend beendet. RWE spielte den Rest der Nachspielzeit mit zehn Mann, da das Wechselkontingent bereits erschöpft war.

Mit Regenschirmen wird Götze vor Wurfgeschossen Dresdner Fans beschützt. Bild: www.imago-images.de

Götzes Erinnerungen an die Partie waren nicht nur aufgrund der schmerzhaften Verletzungen schlecht. Auf Instagram schrieb er am Sonntagabend:

«Eine Sache liegt mir auf dem Herzen, die ich hier einfach loswerden muss. Gestern habe ich das erste Mal in meiner Fussballkarriere geweint. Nicht vor Schmerzen, sondern weil es erniedrigend war, mit blutendem Gesicht und unter Schock beleidigt, bespuckt und beworfen zu werden. Es gibt Grenzen und die wurden gestern leider überschritten.»

Weiter führte der 26-Jährige aus: «Ich liebe diesen Sport und ich schätze alle Fans, denn ohne euch wäre der Fussball nicht das, was er ist. Bitte bleibt so voller Emotionen und mit diesem Feuer dabei.» Sein Appell:

«Bei allen Emotionen dürfen gewisse Grenzen einfach nicht überschritten werden – das war gestern leider der Fall. In jedem Trikot, das unten auf dem Rasen getragen wird, steckt ein Mensch!»

Immerhin: Götze befindet sich wieder auf dem Weg der Besserung, nachdem er von den medizinischen Betreuern vor Ort versorgt wurde.