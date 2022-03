Sion-Boss Christian Constantin muss noch drei Spiele für den gesperrten Trainer Paolo Tramezzani einnspringen. Bild: keystone

«Es ist eine Schande» – Sion-Boss CC ärgert sich über die WC-Vandalen vom Wankdorf

Walliser Fans legten am Samstag während des Super-League-Spiels zwischen Sion und YB die Sanitäranlagen des Wankdorf Stadions beinahe in Schutt und Asche. Sion-Präsident Christian Constantin ist fassungslos.

Die 1:3-Niederlage des FC Sion am Sonntag gegen die Young Boys hat Spuren hinterlassen. Natürlich in den Köpfen der Spieler, die den Atem des FC Luzern im Kampf um den Barrageplatz langsam aber sicher im Nacken spüren, aber vor allen in den Toiletten des Wankdorf-Stadions.

Die Walliser Fans hinterliessen dort nämlich ein Bild der Zerstörung: Zertrümmerte Waschbecken, zerschlagende Toiletten, Kleber, Schmierereien und haufenweise Abfall. Das Video, das «Le Nouvelliste» am Montag postete, ist schockierend.

Das Nouvelliste-Video des zerstörten Wankdorf-WCs. Video: streamja

«Mit Entsetzen haben wir registriert, dass am Samstag im Gästefansektor die sanitären Anlagen zerstört wurden. Mehr möchten wir dazu nicht sagen», so das offizielle Statement von YB. Sion-Präsident Christian Constantin hat gegenüber «Le Nouvelliste» ebenfalls zum Vandalismusakt geäussert:

«Natürlich habe ich mich bei YB entschuldigt. Solche Taten sind das Werk von Vandalen und nicht von Fussballfans. Es ist eine Schande.» Christian Constantin

Er wisse nicht, wie man das in den Griff bekommen könne, führte Constantin gegenüber dem «Blick» aus. Ausser, man schliesse Gästefans von den Spielen aus. «Natürlich würde die Atmosphäre im Stadion darunter leiden. Aber sorry, das ist doch ganz einfach nicht normal.»

Wenig später hat CC dann doch noch die Lösung parat, aber die werde nicht in Tat umgesetzt, so der 65-jährige Sion-Boss. «Man müsste bloss Kameras installieren. Doch dann kommen wieder die Datenschützer und so. Kameras würden das Problem wohl lösen.»

Nicht nur die Fans des FC Sion fielen am Wochenende negativ auf, auch einigen Lausanner Ultras brannten die Sicherungen durch. Weil sie Pyros auf das Feld warfen und damit fast Luzern-Keeper Marius Müller trafen, mussten die Partie kurzzeitig unterbrochen werden. (pre/yog)