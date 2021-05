Sport

FC Basel: Das ist David Degens neuer Verwaltungsrat



Bild: keystone

Gross, Baumgartner & Co. – das ist David Degens neuer FCB-Verwaltungsrat

Von Fussballtrainer Christian Gross über Multi-VR Marco Gadola bis hin zum Vereinspräsidenten Reto Baumgartner: Auf diesen heterogenen Verwaltungsrat baut David Degen seinen FCB auf.

Christian Mensch / ch media

Christian Gross

Der Fussballtrainer (67) war zwischen 1999 und 2009 Trainer des FC Basel und führte den Verein zu vier Meistertiteln und vier Cupsiegen. Seither tingelte er sporadisch als Trainer durch die Welt, zuletzt ohne durchschlagenden Erfolg beim FC Schalke 04. Dass Degen auf Gross setzt, ist nicht erstaunlich. Schliesslich hat er zu seinen Aktivzeiten nicht nur unter seinem Dirigat trainiert, er hat ihn auch als Berater seiner Spieleragentur SBE Management engagiert. Interessenskonflikte sind da nicht ausgeschlossen.

Bild: www.imago-images.de

Marco Gadola

Der Multiverwaltungsrat (58) gilt derzeit als Basler Vorzeigemanager, dem auch beim FC Basel eine führende Rolle zugetraut wird. Operativ hat er sich einen Namen als resoluter Konzernchef bei Straumann einen Namen gemacht. Nun bietet er seine Expertise als Verwaltungsrat an. Die Basler Regierung wollte ihn zum Präsidenten der MCH Group machen, dort muss er nun mit dem Vizepräsidium vorliebnehmen. Gadola wird FCB-Aktien zeichnen. Doch wenn er sich treu bleibt, hält er diesen Einsatz klein.

Der Basler Manager und Multverwaltungsrat Marco Gadola bestätigt erstmals offiziell, dass er mit FCB-Verwaltungsrat David Degen gesprochen hat. Das ganze Interview - auch zur @MCHGroupNews gibt's hier: https://t.co/RZ7v0n8RCC pic.twitter.com/69YC0yGcIw — SRF Regionaljournal (@srfbasel) April 27, 2021

Sophie Herzog

Die Triathletin und Studentin (28) hat eine Vergangenheit als FCB-Fussballerin. Und sie ist Tochter des Architekten Jacques Herzog, was hier wesentlich ist: Vater Herzog gehörte nicht nur zum Gremium, das Burgeners Einstieg beim FCB gutgeheissen hatte, er gehörte zuletzt auch zu Burgeners deutlichsten und lautesten Kritikern. Und Vater Herzog gehört zudem zusammen mit der Ex-Präsidentin Gigi Oeri in den wohlhabenden Stiftungskreis der Förderer des FCB Campus, der Nachwuchsabteilung.

Video: SRF

Johannes Barth

Der Privatbanker (50) bringt sich diese Woche in Basel gleich doppelt in die Schlagzeilen. Zunächst mit der Übernahme des Präsidiums der kränkelnden Basler FDP und nun als Verwaltungsrat und künftiger Aktionär der FC Basel Holding. Gesellschaftlich ist Barth bisher als Ehemann der Sängerin ­Nubya aufgetreten, doch nach dem Fusionsverkauf seiner Privatbank Sallfort mit der Genfer Banque Heritage hat er nun Zeit wie auch das nötige Geld, um sich in der Stadt Basel breiter einzubringen.

«Es ist nicht an uns, auf andere Parteien loszugehen» https://t.co/KgsOk5PEOg — Johannes Barth (@JohannesTBarth) May 11, 2021

Reto Baumgartner

Der Angestellte (54) des Basler Gewerbeverbandes wird Präsident der FC Basel Holding AG und gibt dafür das Präsidium des Vereins FCB auf. Er löst damit das Problem, das Degen seit Wochen mit sich herumgetragen hat: Wer soll als Präsident den Kopf aus dem Fenster halten, wenn es brennt? Er selbst wollte es nicht tun, Gadola wollte auch nicht - und wer sich sonst anerboten hätte, den wollten andere wieder nicht an dieser Stelle sehen. Seine Funktion wird es sein, möglichst nicht in Erscheinung zu treten.

🎤 Im neusten FCB-Talk spricht Reto Baumgartner über die Reaktionen zu seiner Wahl sowie über seine Rolle und Ziele als frisch gewählter Vereinspräsident ➡️ https://t.co/lnzInC6QiB 🗣️

#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/yrwHHOIJbg — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) November 26, 2020

Andreas Rey-Krayer

Der Unternehmer (45) hält sich diskret zurück, öffentliche Bilder gibt es von ihm keine. Er hatte einst bei der Bank Sarasin gearbeitet und sich in die Tochter des ­damaligen Sarasin-Verwaltungsratspräsidenten Georg Krayer verliebt. Zusammen mit seiner Frau ist er etwa im Verwaltungsrat der Bildungsgruppe Academica. Im Familienverbund mit Schwägerin und Schwager ist er auch etwa unterwegs als Miteigentümer des Traditionslokals Atlantis. Auf das Abenteuer FCB lässt sich Rey auch finanziell ein.

