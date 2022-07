Lewandowski im Barça-Pullover am Strand von Fort Lauderdale. bild: twitter/fcbarcelona

«Endlich bin ich hier» – das sind die ersten Worte von Lewandowski als Barça-Spieler

Zwar wird Robert Lewandowski erst heute Abend offiziell als neuer Spieler des FC Barcelona vorgestellt, doch die Katalanen konnten offenbar nicht länger warten und präsentierten ihren neuen Superstar auf Social Media bereits in Barça-Klamotten. In einem Pullover der «Blaugrana» posierte der 45-Millionen-Euro-Neuzugang von Bayern München in Fort Lauderdale (Florida) am Strand. Dort startet Lewandowskis neuer Arbeitgeber in diesen Tagen in seine US-Tournee.

Der 34-jährige Pole posierte bereitwillig für Fotos und gab auch bereits sein erstes Interview. «Endlich bin ich hier, ich bin sehr glücklich», sagte Lewandowski, der nach dem langen Hick-Hack um seinen Bayern-Abgang sichtlich erleichtert wirkte. «Die letzten Tage waren sehr lang, aber jetzt ist der Transfer abgeschlossen. Jetzt kann ich den Fokus voll auf ein neues Kapitel in meinem Leben legen. Ich möchte mit Barça nicht nur Spiele, sondern auch Titel gewinnen.»

Warum er unbedingt nach Barcelona wechseln wollte, begründete Lewandowski so: «Ich wollte schon immer einmal in LaLiga für einen grossen Klub spielen. Jetzt hatte ich diese Möglichkeit und ich möchte Barça helfen, wieder zurück an die Spitze zu kommen und so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Mit diesen Spielern, die viel Qualität mitbringen, können wir einiges erreichen.»

Auch wegen Trainer Xavi sei es einfach gewesen, nach Barcelona zu kommen. «Seine Vorstellungen und Ideen vom Fussball passen zu mir. Er war ein grossartiger Spieler und jetzt ist er ein grossartiger Trainer. Er hat eine grosse Zukunft als Trainer vor sich und davon möchte ich ein Teil sein.»

Danach ging es für Lewandowski weiter ins Teamhotel, wo bereits einige Barça-Fans warteten und ein erstes Autogramm wollten. Der Empfang bei der Mannschaft war ebenfalls herzlich: Der Pole begrüsste jeden seiner neuen Teamkollegen mit ein paar netten Worten und einer Umarmung.

Erstmals im Einsatz werden die Barça-Fans ihren neuen Superstar wohl am kommenden Freitag sehen. Zwar bestreitet der FC Barcelona schon morgen in Fort Lauderdale gegen Inter Miami ein erstes Testspiel, dieses kommt für Lewandowski aber wohl noch zu früh. Der nächste Termin scheint sowieso passender: Am Freitag testet Barça in Las Vegas nämlich gegen den Erzrivalen Real Madrid. (pre)