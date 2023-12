Bild: keystone

Leverkusen regelt mit Xhaka + Bayern bezwingt Wolfsburg + Barça tätscht Almeria

Bundesliga

Bayer Leverkusen - Bochum 4:0

Granit Xhaka beendet sein erstes Halbjahr mit Leverkusen unbezwungen. In der 16. Bundesliga-Runde setzt sich der Leader daheim gegen Bochum mit 4:0 durch. Auch die ersten Verfolger gewinnen.

25 Spiele, 22 Siege und drei Remis lautete die Bilanz von Bayer Leverkusen in der ersten Saisonhälfte. In der Bundesliga führt die Mannschaft von Xabi Alonso die Tabelle an mit vier Punkten Vorsprung auf Bayern München (2:1 in Wolfsburg) und deren acht auf Stuttgart (3:0 gegen Augsburg).

Für die vorerst letzten drei Punkte bis zum Ende der Winterpause Mitte Januar war mit Patrik Schick einer verantwortlich, der bisher noch nicht gross in Erscheinung getreten war. Der tschechische Stürmer erzielte einen Hattrick zur 3:0-Pausenführung, nachdem er zuvor wegen anhaltender Adduktorenproblemen seit September 2022 in der Bundesliga nicht mehr getroffen hatte.

Wirz und Bernardo im Zweikampf. Bild: keystone

Bayer Leverkusen - Bochum 4:0 (3:0).

30'210 Zuschauer.

Tore: 30. Schick (Penalty) 1:0. 32. Schick 2:0. 45. Schick 3:0. 69. Boniface 4:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka. Bochum mit Loosli (ab 69.).

Wolfsburg - Bayern München 1:2

Für Bayern München, das ein Spiel weniger ausgetragen hat als Leverkusen, gab es auf der Skorerliste keine Überraschung. Harry Kane erzielte mit einem wunderschönen Schuss aus 30 Metern das zwischenzeitliche 2:0.

Für den Engländer war es der 21. Treffer im 15. Bundesliga-Spiel. Das 1:0 hatte Jamal Musiala erzielt. Bei Wolfsburg wurde Cedric Zesiger nach einer frühen Verwarnung zur Pause ausgewechselt.

Kane trifft zum 0:2. Bild: keystone

Wolfsburg - Bayern München 1:2 (1:2).

28'917 Zuschauer.

Tore: 33. Musiala 0:1. 43. Kane 0:2. 45. Arnold 1:2.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger (bis 46.).

VfB Stuttgart - Augsburg 3:0

Auch Stuttgart konnte auf seinen Topskorer zählen. Der in der Torschützenliste nur fünf Treffer hinter Kane liegende Serhou Guirassy traf Sekunden vor der Pause zum 2:0 gegen Augsburg, das in der ersten halben Stunde mit Kevin Mbabu und in der letzten halben Stunde mit Ruben Vargas spielte.

Torwart Dahmen kann den Treffer kann den Ball zum 1:0 nicht mehr aufhalten. Bild: keystone

VfB Stuttgart - Augsburg 3:0 (2:0).

53'600 Zuschauer.

Tore: 18. Undav 1:0. 45. Guirassy 2:0. 69. Führich 3:0.

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Stergiou (Ersatz). Augsburg mit Mbabu (bis 59.) und Vargas (ab 59.).

Union Berlin - 1. FC Köln 2:0

In der unteren Tabellenregion kann Union Berlin etwas aufatmen. Mit dem 2:0 daheim gegen Köln schaffen die Köpenicker den erst zweiten Sieg in den letzten knapp vier Monaten. Benedict Hollerbach und David Fofana trafen nach der Pause beide nach Vorarbeit von Kevin Volland.

Einen grossen Anteil am Sieg hatte auch der dänische Goalie Frederik Rönnow, der mit seinen Paraden dafür sorgte, dass Union zum ersten Mal seit dem Cupspiel Mitte August gegen den Viertligisten Astoria Walldorf in einer Partie keinen Treffer kassierte.

Der seit dem Abgang von Urs Fischer von Nenad Bjelica trainierte 1. FC Union Berlin liegt nun beim einem weniger ausgetragenen Spiel drei Punkte vor den letzten drei Mannschaften der Bundesliga, zu denen auch Köln gehört.

Freude herrscht bei Union. Bild: keystone

Union Berlin - 1. FC Köln 2:0 (0:0).

22'012 Zuschauer.

Tore: 55. Hollerbach 1:0. 78. Fofana 2:0.​

Frankfurt - Mönchengladbach 2:1

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:1).

58'000 Zuschauer.

Tore: 27. Wöber 0:1. 92. Aurélio Buta 1:1. 97. Koch 2:1.

Bemerkungen: 88. Gelb-Rote Karte gegen Wöber (Borussia Mönchengladbach). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

Heidenheim - SC Freiburg 3:2

Heidenheim - SC Freiburg 3:2 (0:1).

15'000 Zuschauer.

Tore: 7. Höler 0:1. 52. Dinkçi 1:1. 64. Höler (Penalty) 1:2. 84. Kleindienst 2:2. 92. Ginter (Eigentor) 3:2.

Bemerkungen: SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

La Liga

Barcelona - Almeria 3:2

Sergio Roberto trifft zum 3:2. Bild: keystone

Barcelona - Almeria 3:2 (1:1)

Tore: 33. Raphinha 1:0. 41. Léo Baptistão 1:1. 60. Sergi Roberto 2:1. 71. Edgar Gonzalez 2:2. 83. Sergi Roberto 3:2.

Granada - FC Sevilla 0:3

Granada - FC Sevilla 0:3 (0:2)

Tore: 23. Pedrosa 0:1. 32. Ocampos 0:2. 49. Ramos 0:3.

Bemerkungen: Sevilla ohne Sow (verletzt).

Ligue 1

Brest - Lorient 4:0

Yvon Mvogo kassiert mit Lorient die dritte Niederlage in Folge und ist mit seinem Klub Vorletzter der Ligue 1.

Der Schweizer Nationalkeeper verlor das bretonische Duell mit Brest 0:4. Für das in dieser Saison erstaunlich starke Brest traf der 20-jährige Malier Kamory Doumbia schon in der ersten Halbzeit viermal.

In der Tabelle liegt Brest im 4. Rang. Nur Paris Saint-Germain, das dank zweier Tore von Liga-Topskorer Kylian Mbappé gegen Metz 3:1 gewann, Nice (2:0 gegen Lens) und Monaco (2:1 in Toulouse) liegen vor dem Klub aus der Hafenstadt am Atlantik.

Brest - Lorient 4:0 (4:0).

Tore: 22. Doumbia 1:0. 25. Doumbia 2:0. 29. Doumbia 3:0. 45. Doumbia 4:0.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo.

Paris Saint-Germain - Metz 3:1

Mraté freut sich über den Sieg. Bild: keystone

Paris Saint-Germain - Metz 3:1 (0:0).

Tore: 49. Vitinha 1:0. 60. Mbappé 2:0. 72. Udol 2:1. 83. Mbappé 3:1.

Toulouse - Monaco 1:2

Toulouse - Monaco 1:2 (1:2).

Tore: 5. Magri 1:0. 26. Ben Yedder 1:1. 44. Ben Yedder (Penalty) 1:2.

Bemerkungen: Toulouse ohne Sierro (nicht im Aufgebot). Monaco mit Köhn, ohne Zakaria (gesperrt) und Embolo (verletzt). 51. Rote Karte gegen Golowin (Monaco).

