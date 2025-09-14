bedeckt20°
Fussball

Fabian Rieder trifft beim ersten Spiel für Augsburg

Torjubel nach seinem 0:1, Fabian Rieder FC Augsburg 32, FC St. Pauli - FC Augsburg , Fussball, Bundesliga, DFL, 14.09.2025 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or qua ...
Fabian Rieder trifft in seinem ersten Spiel für Augsburg.Bild: www.imago-images.de

Rieder trifft beim Debüt – trotzdem verliert Augsburg ++ Knapper Sieg für Liverpool

14.09.2025, 17:5914.09.2025, 17:59
Bundesliga

St.Pauli – Augsburg 2:1

Fabian Rieder benötigt bei seinem Debüt für Augsburg nur 16 Minuten für den ersten Treffer. Zum Sieg reicht es anlässlich der 3. Bundesliga-Runde bei St. Pauli aber nicht.

Mit einem Penalty kurz vor der Pause und einem von Cédric Zesiger unglücklich abgefälschten Schuss zu Beginn der Schlussviertelstunde schaffte St. Pauli die Wende zum 2:1-Erfolg. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Hamburger belegen mit sieben Punkten den 4. Platz.

Für Augsburg, das zum zweiten Mal in Folge verlor, spielte Zesiger durch, während Riederer in der Schlussphase ausgewechselt wurde. Mit dem Treffer zum 1:0 gelang Rieder aber ein guter Start bei seinem neuen Klub. Er beförderte eine Hereingabe von Han-Noah Massengo mit dem Kopf ins Tor. Es war der dritte Bundesliga-Treffer des Berners, der letzte Saison für Stuttgart spielte.

Premier League

Burnley – Liverpool 0:1

Liverpool bleibt in der laufenden Premier-League-Saison makellos. Der amtierende Meister gewinnt auch gegen Burnley, allerdings ganz knapp. Erst in der 95. Minute konnten die Reds nach einem verwandelten Elfmeter von Mohamed Salah jubeln.

Ser Seig war definitiv verdient. Liverpool hatte über 80 Prozent Ballbesitz und war in der Schlussphase noch in Überzahl. Lesley Ugochukwu wurde nach zwei Gelben Karten in der 85. Minute vom Platz gestellt.

Serie A

La Liga

Ligue 1

