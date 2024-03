Champions League live: Die Auslosung der Viertelfinals im Ticker und TV

Ein besonderes Duell für Harry Kane: Der Stürmer trifft mit Bayern auf den Rivalen seines Ex-Klubs Tottenham. bild: imago/watson

Bayern trifft auf Arsenal, Real Madrid auf ManCity – das sind die Viertelfinals

Unter den letzten acht Teams der Champions League war nur noch die Crème de la Crème. Dementsprechend hochkarätig sind die Viertelfinals, welche die Auslosung in Nyon ergeben hat. So treffen unter anderem die beiden Sieger der letzten zwei Finals der Königsklasse aufeinander: Real Madrid empfängt im Hinspiel am 9. oder 10. April Manchester City, bevor es eine Woche später am 16. oder 17. April zum Rückspiel in England kommt. Die beiden Klubs trafen bereits in den letzten beiden Saisons aufeinander, wobei sich sowohl die Spanier als auch die Skyblues mit Manuel Akanji jeweils einmal durchsetzten.

Auch für Bayern-Star Harry Kane haben die Lose ein besonderes Duell bereit gehabt. Der frühere Tottenham-Stürmer reist mit seinen Münchnern zurück nach London, wo er auf Arsenal trifft. Weiterhin spielen PSG und der FC Barcelona sowie Atlético Madrid und Borussia Dortmund mit Goalie Gregor Kobel um ein Halbfinal-Ticket.

Ebenfalls wurde bereits bestimmt, wie die Halbfinals aussehen werden. So trifft der Sieger des Duells zwischen den Königlichen und ManCity entweder auf die Gunners oder Bayern. Im zweiten Halbfinal bekommt es der Gewinner von PSG – Barça mit Atlético oder dem BVB zu tun.

Die Duelle in der Übersicht Viertelfinals (9./10. April und 16./17. April)

Arsenal – Bayern München

Atlético Madrid – Borussia Dortmund

Real Madrid – Manchester City

Paris Saint-Germain – FC Barcelona



Halbfinals (30. April/1. Mai und 7./8. Mai)

Atlético/BVB – PSG/Barcelona

Arsenal/Bayern – Real/ManCity



Im Anschluss werden auch in der Europa League (13 Uhr) und der Conference League (14 Uhr) die nächsten beiden Runden ausgelost.