Sport

Fussball

CIES: Sancho, Haaland und Co. – die 50 wertvollsten Teenager der Welt



Bild: EPA

Sancho, Haaland, und? Das sind die 50 wertvollsten Fussball-Teenager der Welt

Sie sind alle 20-jährig oder jünger – und ihnen gehört die Zukunft. Das International Centre for Sports Studies CIES mit Sitz in Neuenburg hat ein Marktwert-Ranking der teuersten Fussballer der Top-5-Ligen Europas mit Jahrgang 2000 oder jünger erstellt. Angeführt wird die Liste von den beiden Dortmundern Überfliegern Jadon Sancho und Erling Braut Haaland. Dahinter folgen zwei brasilianische Youngsters von Real Madrid.

Die CIES-Marktwerte Seit 2013 ermittelt das CIES jährlich mittels statistischer Analysen und Variablen wie Alter, Position, Vertragsdauer und Form die aktuellen Marktwerte aller Spieler. Die Werte unterscheiden sich teils stark von den entsprechenden Zahlen auf «Transfermarkt».

Auffällig: In den Top 10 finden sich gleich vier Engländer wieder, während in den Top 50 kein einziger Deutscher auftaucht. Auch ein Schweizer hat es leider nicht in die Liste geschafft.

Moise Kean

Marktwert: 46 Millionen Euro

Klub: FC Everton

Jahrgang: 2000

Position: Mittelstürmer

Nationalität: Italien

Saison 2019/20: 26 Spiele/1 Tor

Bild: EPA

Phil Foden

Marktwert: 50,4 Millionen Euro

Klub: Manchester City

Jahrgang: 2000

Position: Zentrales Mittelfeld

Nationalität: England

Saison 2019/20: 26 Spiele/3 Tore

Bild: EPA/EPA

Mason Greenwood

Marktwert: 50,6 Millionen Euro

Klub: Manchester United

Jahrgang: 2001

Position: Mittelstürmer

Nationalität: England

Saison 2019/20: 38 Spiele/14 Tore

Bild: AP

Eduardo Camavinga

Marktwert: 53 Millionen Euro

Klub: Stade Rennes

Jahrgang: 2002

Position: Defensives Mittelfeld

Nationalität: Frankreich

Saison 2019/20: 36 Spiele/1 Tor

Bild: AP

Ferran Torres

Marktwert: 55,2 Millionen Euro

Klub: FC Valencia

Jahrgang: 2000

Position: Rechtsaussen

Nationalität: Spanien

Saison 2019/20: 35 Spiele/6 Tore

Bild: EPA

Callum Hudson-Odoi

Marktwert: 72,3 Millionen Euro

Klub: FC Chelsea

Jahrgang: 2000

Position: Linksaussen

Nationalität: England

Saison 2019/20: 27 Spiele/4 Tore

Bild: EPA/EPA

Vinicius Junior

Marktwert: 73,9 Millionen Euro

Klub: Real Madrid

Jahrgang: 2000

Position: Linksaussen

Nationalität: Brasilien

Saison 2019/20: 28 Spiele/4 Tore

Bild: AP

Rodrygo

Marktwert: 88,9 Millionen Euro

Klub: Real Madrid

Jahrgang: 2001

Position: Rechtsaussen

Nationalität: Brasilien

Saison 2019/20: 21 Spiele/9 Tore

Bild: AP

Erling Braut Haaland

Marktwert: 101 Millionen Euro

Klub: Borussia Dortmund

Jahrgang: 2000

Position: Mittelstürmer

Nationalität: Norwegen

Saison 2019/20: 33 Spiele/40 Tore

Bild: EPA

Jadon Sancho

Marktwert: 198,5 Millionen Euro

Klub: Borussia Dortmund

Jahrgang: 2000

Position: Rechtsaussen

Nationalität: England

Saison 2019/20: 35 Spiele/17 Tore

Bild: EPA

Auf den weiteren Rängen:

11. Ozan Kabak (Schalke): 43,5 Millionen Euro

12. Ansu Fati (Barcelona): 42,7 Millionen Euro

13. Takefusa Kubo (Real Madrid/Mallorca): 41,2 Millionen Euro

14. Max Aarons (Norwich): 40,4 Millionen Euro

15. Dejan Kulusevski (Juventus/Parma): 39,6 Millionen Euro

16. Ryan Sessegnon (Tottenham): 38,9 Millionen Euro

17. Sandro Tonali (Brescia): 36,9 Millionen Euro

18. Hamed Traorè (Empoli/Sassuolo): 27,6 Millionen Euro

19. Benoit Badiashile (Monaco): 27,2 Millionen Euro

20. William Saliba (St-Etienne): 26,7 Millionen Euro

21. Gabriel Martinelli (Arsenal): 25,2 Millionen Euro

22. Kang-In Lee (Valencia): 21,9 Millionen Euro

23. Diego Lainez (Betis Sevilla): 20,2 Millionen Euro

24. Leonardo Campana (Wolverhampton): 17,3 Millionen Euro

25. Josh Sargent (Bremen): 16,6 Millionen Euro

26. Wesley Fofana (St-Etienne): 13,7 Millionen Euro

27. Brandon Williams (ManUnited): 13,2 Millionen Euro

28. Pedro Neto (Wolverhampton): 12,9 Millionen Euro

29. Reinier Jesus (Real Madrid): 12,7 Millionen Euro

30. Yacine Adli (Bordeaux): 11,8 Millionen Euro

31. Dusan Vlahovic (Fiorentina): 11 Millionen Euro

32. Joris Chotard (Montpellier): 10,9 Millionen Euro

33. Rayan Ait Nour (Angers): 10,8 Millionen Euro

34. Unai Vencedor (Bilbao): 10,6 Millionen Euro

35. Ander Barrenetxea (Real Sociedad): 10,4 Millionen Euro

36. Sebastian Walukiewicz (Cagliari/Stettin): 10,3 Millionen Euro

37. Timothy Weah (Lille): 10,1 Millionen Euro

38. Bafodé Diaktié (Toulouse): 9,6 Millionen Euro

39. Aurélien Tchouaméni (Monaco): 9,5 Millionen Euro

40. João Pedro (Watford): 9,5 Millionen Euro

41. Sergio Camello (Atlético Madrid): 9,3 Millionen Euro

42. Tiago Djaló (Lille): 9,2 Millionen Euro

43. Aaron Conolly (Brighton/Luton): 9,1 Millionen Euro

44. Victor Gomez (Espanyol Barcelona): 8,9 Millionen Euro

45. Rabbi Matondo (Schalke): 8,8 Millionen Euro

46. Paulinho Sampaio (Leverkusen): 8 Millionen Euro

47. Mohamed Simakan (Strasbourg): 7,5 Millionen Euro

48. Eric Garcia (ManCity): 7,0 Millionen Euro

49. Ahmed Kutucu (Schalke): 7,0 Millionen Euro

50. Marash Kumbulla (Hellas Verona): 6,7 Millionen Euro

Abonniere unseren Newsletter