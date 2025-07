Bei den drei Gruppenspielen in Basel zuvor seien noch überwiegend männliche Matchbesucher anwesend gewesen, teilte die Gesamtprojektleiterin der Uefa Women's Euro 2025 weiter mit.

In Basel ist erstmals die Mehrheit des Publikums bei einem Fussballspiel im St. Jakob-Park weiblich. 52 Prozent der verkauften Tickets gingen im ausverkauften Stadion an Zuschauerinnen.

Mittlerweile konnte das deutsche Team nach einem Kopfball von Sjoeske Nüsken ausgleichen. Die erste Halbzeit ist vorbei. Die Siegerinnen dieses Spiels treffen im Halbfinal auf Spanien, das gestern Abend gegen die Schweiz gewinnen konnte. Im anderen Halbfinal trifft am Dienstagabend Italien auf England.

Zwar reklamierten Hendrich und ihre Teamkolleginen noch lange bei der Schiedsrichterin, aber der Entscheid blieb und die Verteidigerin musste das Spielfeld verlassen. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelte Grace Geyoro und schoss Frankreich damit in Führung.

Die deutsche Verteidigerin Kathrin Hendrich hatte nach einem hohen Ball im eigenen Strafraum ihre Gegenspielerin Griedge Mbock Bathy an den Haaren gezogen. Der Unparteiischen blieb nichts anderes übrig, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen und die 33-jährige Hendrich vom Platz zu stellen.

Buchstäblich aus dem Nichts meldete sich in Basel beim EM-Viertelfinal zwischen Frankreich und Deutschland der Video Assistant Referee in der elften Spielminute. Wie sich herausstellte, wurde die schwedische Schiedsrichterin Tess Olofsson völlig zu Recht vor den Bildschirm gerufen.

Was für eine unnötige Aktion der deutschen Verteidigerin Kathrin Hendrich: Im EM-Viertelfinal zieht die 33-Jährige an den Haaren ihrer Gegnerin und verschuldet nicht nur einen Elfmeter, sondern wird auch noch vom Platz gestellt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So war der Fanmarsch für die Schweiz am Viertelfinal

Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Schweizer Sekte will Botschaften des Satans an seine Dämonen abgefangen haben

Auto fährt in Hollywood in Menschenmenge, viele verletzt ++ Drei Tote auf Sheriffgelände

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt beim Paragliden in Italien

Tod von Extremsportler Felix Baumgartner: Führte ein technischer Defekt zum Absturz?

Speziell beim Basejumping riskierte er oft alles. Baumgartners Tod im Urlaub in Italien wirkt dagegen fast alltäglich.

Auf seinem Instagram-Konto ist auf den ersten Blick noch alles beim Alten. Im letzten Video von Felix Baumgartner – oder Bauma «therealfelixbaumgartner», wie er hier heisst – sieht man, wie der österreichische Extremsportler lässig an seinem motorisierten Paraglider herumschraubt. Die «Born To Fly»-Tätowierung am rechten Unterarm zeigt er sehr prominent. Das Image des Mannes, der zum Fliegen geboren war, nun beim Fliegen gestorben ist, mit 56 Jahren erst, ist hier auf den ersten Blick ungetrübt.