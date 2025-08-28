freundlich17°
Manchester United scheitert im Liga-Cup am viertklassigen Grimsby Town

Grimsby Town&#039;s Tyrell Warren, center, celebrates scoring their side&#039;s second goal during an English League Cup second round soccer match against Manchester United, Wednesday, Aug. 27, 2025, ...
Der Aussenseiter feiert das Tor zur 2:0-Führung.Bild: keystone

Es wird immer schlimmer – ManUtd fliegt gegen Viertligist Grimsby Town raus

Hört diese Krise, die längst schon ein Dauerzustand ist, denn nie mehr auf? Manchester United blamiert sich im Liga-Cup bis auf die Knochen.
28.08.2025, 00:0028.08.2025, 00:24
Ralf Meile
Ralf Meile
75 Millionen Euro hat Manchester United in diesem Sommer für Bryan Mbeumo bezahlt. Der Nationalspieler Kameruns war der letzte Spieler der Red Devils, der am Mittwochabend am Ball war. Mbeumos Schuss an die Latte im Penaltyschiessen besiegelte das Aus im Liga-Cup gegen Grimsby Town.

Grimsby Town. Das ist League Two, vierthöchste englische Liga. «The Mariners» aus der Hafenstadt feiern einen der wertvollsten Erfolge ihrer Klubgeschichte. «Sie haben sich diesen Sieg redlich verdient», lobte Ex-ManUtd-Stürmer Dion Dublin als BBC-Radio-Experte. «Das ist unglaublich. An diesen Sieg werden sich alle im Verein noch sehr lange erinnern», freute sich Grimsbys Mittelfeldspieler Kieran Green bei ITV.

Grimsby Town fans storm the field to celebrate their victory over Manchester United in penalty shootout in an English League Cup second round soccer match, Wednesday, Aug. 27, 2025, at Hill Blundell P ...
Der Blundell Park wurde zur Festhütte.Bild: keystone

Stars in Hülle und Fülle dabei

Manchester United stürzt immer tiefer ab. Nach einer Niederlage und einem Unentschieden in der Premier League wartet die Mannschaft von Ruben Amorim weiter auf ihren ersten Sieg in dieser Saison. Dabei hatte der Portugiese, anders als viele Berufskollegen im Liga-Cup, durchaus nicht alle Starspieler geschont. Das Tor hütete André Onana (der beim 0:2 bei einer Flanke daneben griff), Abwehrchef war Harry Maguire, vorne stürmten die Sommer-Neuzugänge Matheus Cunha und Benjamin Sesko.

Eine halbe Stunde war gespielt im engen Blundell Park, da lag diese Star-Truppe 0:2 zurück. Amorim reagierte und warf in der Folge noch mehr Prominenz auf den Platz. Er wechselte Bruno Fernandes ein, Matthijs de Ligt, Mason Mount, Joshua Zirkzee und Bryan Mbeumo. Letzterem gelang eine Viertelstunde vor dem Ende der Anschlusstreffer, Maguire glich in der 89. Minute aus.

«Die bessere Mannschaft hat gewonnen, die einzige Mannschaft, die auf dem Platz stand», ärgerte sich Amorim. Sein Team sei ohne jede Intensität ins Spiel gestartet und «völlig verloren» gewesen.

Manchester United&#039;s Harry Maguire reacts during an English League Cup second round soccer match against Grimsby Town, Wednesday, Aug. 27, 2025, at Hill Blundell Park in Grimsby, England. (Nigel F ...
Harry Maguire und Co. sind raus.Bild: keystone

Grimsby-Goalie auch etwas sauer – weil er ManUtd-Fan ist …

So wurden «No-Names» zu den Helden des Abends. Grimsbys Torschützen Charles Vernam und Tyrell Warren zum Beispiel. Und natürlich liessen die Fans des krassen Aussenseiters nach dem Weiterkommen ihren Torhüter, den 30-jährigen Christy Pym, hochleben. Der sorgte bei «Sky» für einen denkwürdigen Moment, als er sagte: «Ich bin ja eigentlich ein Fan von Manchester United. Ehrlich gesagt, ist die eine Hälfte von mir gerade sehr sauer.»

«Als es zum Penaltyschiessen kam, sagte unser Trainer: ‹Jungs, der ganze Druck lastet auf ihnen›, und das war auch wirklich so», verriet sein Kollege Kieran Green. Für Grimsby geht es nun in der nächsten Runde zu Sheffield Wednesday.

Vom Fünf-Millimeter-Schnitt zum Fellaini in zehn Monaten

Derweil wird das Haupthaar von ManUtd-Fan Frank Ilett länger und länger. Er hatte im vergangenen Herbst angekündigt, sich erst wieder die Haare zu schneiden, wenn Manchester United fünf Spiele in Folge gewonnen hat. Täglich postet er seine optische Verwandlung, die nach bald einem Jahr eindeutig Marouane-Fellaini-Vibes entstehen hat lassen:

Womöglich sollte sich Ilett ein Guinness-Buch der Rekorde besorgen. Denn es nicht absehbar, wann er wieder einmal einen Coiffeursalon von innen sehen wird.

Adieu, Champions-League-Millionen: Kopenhagen ist für den FC Basel zu stark
