Real trifft auf ManCity und Liverpool – das sind die Champions-League-Kracher 2025/26

Am frühen Donnerstagabend ging in Monaco die Auslosung der Champions-League-Ligaphase über die Bühne. Das sind die spannendsten Begegnungen.

Nachdem der FC Basel gestern in den Champions-League-Playoffs am FC Kopenhagen gescheitert ist, geht die Königsklasse in der Saison 2025/26 ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Trotzdem hat die heutige Auslosung in Monaco diverse spannenden Partien hervorgebracht. Wir verschaffen dir den Überblick und updaten die Liste laufend.

Die Top-Spiele auf einen Blick: PSG – Bayern

Bayern München – Chelsea

Arsenal – Bayern München

Chelsea – Barcelona

Real Madrid – ManCity

Liverpool – Real Madrid

Real Madrid – Juventus

Inter Mailand – Liverpool

Dortmund – Inter Mailand

Inter Mailand – Arsenal

Atlético Madrid – Inter Mailand

Manchester City – Dortmund

Juventus – Dortmund

Barcelona – PSG

Leverkusen – PSG

Arsenal – Atlético Madrid



Den diesjährigen Champions-League-Spielplan will die UEFA am Samstag veröffentlichen.



Eine komplette Übersicht aller Partien folgt nach dem Ende der Auslosung.

Die Gegner der Teams aus Topf 2:

Die Gegner der Teams aus Topf 3:

Der Modus-Reminder

Seit der letzten Champions-League-Saison kommt die Königsklasse mit einem neuen Modus daher. Darum hier nochmals eine kurze Auffrischung, wie die Champions League mittlerweile funktioniert.

Statt sechs Gruppenspielen gegen drei verschiedene Gegner gibt es acht Partien gegen acht unterschiedliche Teams – zwei aus jedem Auslosungstopf.

Jede Mannschaft spielt vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Statt acht Tabellen gibt es nur noch eine. Am Ende der Ligaphase stehen die acht besten Teams direkt im Achtelfinal, die schwächsten zwölf Teams scheiden aus und die restlichen duellieren sich in einer Zwischenrunde um die verbleibenden acht Achtelfinalplätze.

