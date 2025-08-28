Real trifft auf ManCity und Liverpool – das sind die Champions-League-Kracher 2025/26

Real Madrid erhielt von Zlatan Ibrahimovic und Kaka ein schwieriges Los zugeteilt.Bild: keystone
Am frühen Donnerstagabend ging in Monaco die Auslosung der Champions-League-Ligaphase über die Bühne. Das sind die spannendsten Begegnungen.
28.08.2025, 18:3628.08.2025, 19:02
Nachdem der FC Basel gestern in den Champions-League-Playoffs am FC Kopenhagen gescheitert ist, geht die Königsklasse in der Saison 2025/26 ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Trotzdem hat die heutige Auslosung in Monaco diverse spannenden Partien hervorgebracht. Wir verschaffen dir den Überblick und updaten die Liste laufend.
Die Top-Spiele auf einen Blick:
PSG – Bayern
Bayern München – Chelsea
Arsenal – Bayern München
Chelsea – Barcelona
Real Madrid – ManCity
Liverpool – Real Madrid
Real Madrid – Juventus
Inter Mailand – Liverpool
Dortmund – Inter Mailand
Inter Mailand – Arsenal
Atlético Madrid – Inter Mailand
Manchester City – Dortmund
Juventus – Dortmund
Barcelona – PSG
Leverkusen – PSG
Arsenal – Atlético Madrid
Den diesjährigen Champions-League-Spielplan will die UEFA am Samstag veröffentlichen.
Eine komplette Übersicht aller Partien folgt nach dem Ende der Auslosung.
Die Gegner der Teams aus Topf 1:
Bild: screenshot uefa
Bild: screenshot uefa
Die Gegner der Teams aus Topf 2:
Die Gegner der Teams aus Topf 3:
Bild: keystone
Der Modus-Reminder
Seit der letzten Champions-League-Saison kommt die Königsklasse mit einem neuen Modus daher. Darum hier nochmals eine kurze Auffrischung, wie die Champions League mittlerweile funktioniert.
- Statt sechs Gruppenspielen gegen drei verschiedene Gegner gibt es acht Partien gegen acht unterschiedliche Teams – zwei aus jedem Auslosungstopf.
- Jede Mannschaft spielt vier Heim- und vier Auswärtsspiele.
- Statt acht Tabellen gibt es nur noch eine. Am Ende der Ligaphase stehen die acht besten Teams direkt im Achtelfinal, die schwächsten zwölf Teams scheiden aus und die restlichen duellieren sich in einer Zwischenrunde um die verbleibenden acht Achtelfinalplätze.
(abu)
Alle Champions-League-Sieger seit 1993
1 / 35
Alle Champions-League-Sieger seit 1993
2025: PARIS SAINT-GERMAIN – Inter Mailand 5:0 (2:0)
quelle: keystone / ronald wittek
Das passiert, wenn Nico und Reto in einem Tessiner Grotto die Küche «übernehmen»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren: