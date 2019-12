Sport

Cristiano Ronaldo erzielt irres Kopfballtor für Juventus Turin



Ronaldo bleibt 2,56 Meter in der Luft einfach stehen – und erzielt irres Kopfball-Tor

Nach einer kleinen Formkrise läuft es Cristiano Ronaldo wieder nach Wunsch. Der Portugiese traf bei Juves 2:1-Sieg gegen Sampdoria Genua im fünften Spiel in Folge.

Ronaldos Tor zum 2:1 war nicht nur das siegbringende, es war auch höchst beeindruckend.

In der Slow-Motion ist gut zu erkennen, dass der Portugiese hoch in die Luft steigt und es schafft, so lange oben zu bleiben, bis der Ball kommt, um diesen ins Tor zu wuchten.

Der Portugiese war bei seinem Kopfball satte 2,56 Meter über dem Boden und sprang damit ein gutes Stück höher als die Torlatte hängt (2,44 Meter). Ronaldo bewies mit seinem Kopfball einmal mehr seine ausserordentliche physische Stärke – auch mit 34 Jahren. Bescheiden wir er ist, verglich er sich nach der Partie über die sozialen Medien mit keinem geringeren als Basketball-Legende Michael Jordan: «CR7 AIR JORDAN!!✈️😅», schrieb er.

Ronaldos Kopfball-Torpedo überstrahle gar noch den Führungstreffer von Paulo Dybala. Dem Argentinier gelang nach einem Seitenwechsel von Alex Sandro per Traumvolley das 1:0 für Juventus.

