Johan Manzambi reiht sich bei Freiburgs Kantersieg gegen Mainz unter die Torschützen. Bild: www.imago-images.de

Manzambi trifft bei Freiburg-Kantersieg +++ Liverpool kehrt auf die Siegerstrasse zurück

Mehr «Sport»

Bundesliga

Freiburg – Mainz 4:0

Der SC Freiburg hat zum Abschluss des 12. Spieltags in der Bundesliga einen klaren Sieg eingefahren. Gegen die Kellerkinder steht es am Ende 4:0. Lukas Kübler, Vincenzo Grifo, der Schweizer Nati-Spieler Johan Manzambi und Patrick Osterhage treffen für Freiburg gegen überforderte Mainzer, bei denen Paul Nebel in der 28. Minute nach einem harten Foul mit einer glatten Roten Karte vom Platz fliegt. Durch den Sieg setzen sich die Freiburger im Tabellenmittelfeld fest, Mainz dagegen ist nach dem achten sieglosen Spiel in Serie das neue Schlusslicht.

Freiburg - Mainz 05 4:0 (2:0)

Tore: 12. Kübler 1:0. 26. Grifo 2:0. 50. Manzambi 3:0. 90. Osterhage 4:0.

Bemerkungen: 28. Rote Karte gegen Nebel (Mainz 05, grobes Foul). Freiburg mit Manzambi (bis 81.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot). Mainz 05 ohne Widmer (Ersatz).

Manzambis Torjubel nach seinem zweiten Saisontor. Bild: www.imago-images.de

Hamburg – Stuttgart 2:1

Der HSV feiert gegen den VfB Stuttgart einen wichtigen Last-Minute-Sieg im Abstiegskampf. Robert Glatzel bringt das Heimteam in der 17. Minute in Führung, der eingewechselte Deniz Undav gleicht für den VfB aber kurz nach der Pause aus. Als dann alle mit einem Unentschieden rechnen, trifft Fabio Vieira doch noch zum HSV-Sieg. Und das in Unterzahl: Alexander Rössing-Lelesii hatte wegen wiederholten Foulspiels in der 81. Minute noch die Gelb-Rote Karte gesehen.

Hamburger SV - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)

57'000 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 17. Glatzel 1:0. 54. Undav 1:1. 94. Fábio Vieira 2:1.

Bemerkungen: 81. Gelb-Rote Karte gegen Røssing-Lelesiit (Hamburger SV). Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot). VfB Stuttgart ohne Jaquez und Stergiou (beide nicht im Aufgebot).

Der HSV bejubelt den dritten Saisonsieg. bild: imago-images.de

Frankfurt – Wolfsburg 1:1

Der VfL Wolfsburg kann weiter nicht gewinnen: In den Schlussminuten verspielen die «Wölfe» einen schon sicher geglaubten Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Doch am Ende steht es 1:1: Aaron Zehnter bringt die Gäste in der 67. Minute in Führung, doch Michy Batshuayi gleicht für die Eintracht in der 96. Minute per Penalty noch aus. Am Ende entscheidet der VAR nach einer heissen Szene auf Foulspiel und Elfmeter.

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 1:1 (0:0)

Tore: 67. Zehnter 0:1. 96. Batshuayi (Penalty) 1:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Batshuayi bejubelt seinen Last-Minute-Penaltytreffer. Bild: www.imago-images.de

Die Tabelle:

Premier League

Chelsea – Arsenal 1:1

Das Premier-League-Topspiel zwischen Chelsea und Arsenal endet ohne Sieger: Beim Londoner Derby an der Stamford Bridge gibt's trotz langem Unterzahlspiel von Chelsea ein 1:1-Unentschieden. Obwohl Moises Merino nach einem Foul an Mikel Merino in der 38. Minute glatt Rot sieht, geht Chelsea in der 48. Minute in Führung. Einen Eckball von Reece James lenkt Trevoh Chalobah per Kopf ins Tor ab.

In der Folge spielt Arsenal seine Überzahl aber aus und kommt durch Merino in der 59. Minute zum Ausgleich. Zu mehr reicht es den «Gunners» in der Folge aber nicht mehr. Der Leader liegt nun noch fünf Punkte vor dem ersten Verfolger ManCity und weiterhin sechs Zähler vor Stadtrivale Chelsea.

Chelsea - Arsenal 1:1 (0:0)

Tore: 48. Chalobah 1:0. 59. Merino 1:1.

Bemerkungen: 38. Rote Karte Caicedo (Chelsea).

Das Londoner Derby zwischen Chelsea und Arsenal ist hart umkämpft. Bild: keystone

West Ham – Liverpool 0:2

Der FC Liverpool gewinnt bei West Ham United 2:0 und feiert damit nach zuletzt drei Pleiten am Stück endlich wieder einen Sieg. Die Treffer erzielten Alexander Isak in der 60. Minute und Cody Gakpo in der Nachspielzeit. Dazwischen sah West-Ham-Spielmacher Lucas Paquetá innerhalb von einer Minute zweimal Gelb wegen Reklamierens und flog somit vom Platz. Die «Reds» rutschen dank des langersehnten Siegs auf Platz 8 vor, West Ham bleibt dagegen mitten im Abstiegskampf.

West Ham United - Liverpool 0:2 (0:0)

Tore: 60. Isak 0:1. 92. Gakpo 0:2.

Paqueta holt sich seinen unnötigen Platzverweis ab. Bild: keystone

Crystal Palace – ManUnited 1:2

Manchester United hat die nächste Krise fürs Erste abgewendet. Die «Red Devils» drehen eine enge Partie bei Crystal Palace und kommen beim 2:1 zum ersten Sieg nach drei Begegnungen ohne Dreier. Jean-Philippe Mateta bringt das Heimteam per Foulelfmeter in Führung – allerdings erst im zweiten Versuch. Sein erster Treffer vom Punkt wird nach VAR-Eingriff zurückgenommen. In der zweiten Halbzeit schlägt United zurück: Joshua Zirkzee besorgt mit seinem ersten Ligatreffer seit 364 Tagen den Ausgleich, ein indirekter Freistoss von Mason Mount bringt schliesslich das siegbringende 2:1.

Crystal Palace - Manchester United 1:2 (1:0)

Tore: 36. Mateta (Penalty) 1:0. 54. Zirkzee 1:1. 63. Mount 1:2.

Torschütze Mason Mount freut sich mit Teamkollege Bruno Fernades. Bild: www.imago-images.de

Weiteres Telegramm:

Nottingham Forest - Brighton 0:2 (0:1)

Tore: 45+1. De Cuyper 0:1. 88. Dzimas 0:2.

Bemerkungen: Nottingham Forest mit Ndoye (bis 46.).

Die Tabelle:

Serie A

Pisa – Inter Mailand 0:2

Inter Mailand bleibt dank Lautaro Martinez an Stadtrivale AC Milan dran. Der argentinische Weltmeister erzielt beim 2:0-Auswärtssieg der «Nerazzurri» beide Tore. Verteidiger Manuel Akanji und Torhüter Yann Sommer erleben dabei einen ruhigen Nachmittag, nur gerade ein Schuss fliegt in 90 Minuten aufs Inter-Tor.

Pisa - Inter Mailand 0:2 (0:0)

Tore: 69. Martinez 0:1. 83. Martinez 0:2.

Bemerkungen: Pisa mit Aebischer und ohne Denoon (verletzt), Inter mit Sommer und Akanji.

Lautaro Martinez ist der Inter-Matchwinner gegen Pisa. Bild: keystone

Weiteres Telegramme:

Atalanta - Fiorentina 2:0 (1:0)

Tore: 41. Kossounou 1:0. 51. Lookman 2:0.

Bemerkungen: Fiorentina mit Sohm (bis 79.).

Die Tabelle:

LaLiga

Die Tabelle:

Ligue 1

Die Tabelle:

(pre/sda)