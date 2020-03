Sport

Fussball

Der Start zur Serie – wähle das schönste Tor der Fussball-Geschichte!



Bild: EPA

Start zum grossen watson-Turnier – wähle das schönste Tor der Fussball-Geschichte*!

Eigentlich stünden jetzt die wichtigsten Fussballspiele des Jahres an. Wer gewinnt die Champions League? Wie endet der spannende Dreikampf um die Schweizer Meisterschaft? Gelingt es einem Team, den Serienmeister Bayern München hinter sich zu lassen? Und wer wird Europameister? Fragen, auf deren Beantwortung wir warten müssen. Deshalb werfen wir gemeinsam einen ausdauernden Blick in die Vergangenheit.

Wir haben 96 wunderschöne, fantastische, beeindruckende und unvergessliche Tore zusammengestellt. In einem Turnier-Modus wählen die watson-User den Treffer, der für sie der schönste der Fussball-Geschichte ist.

Unvergessen Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Unvergessen

Der Modus:

Die 96 Tore wurden per Zufallsgenerator in 32 Dreier-Gruppen gelost. Jeweils ein Tor schafft es in die K.-o.-Phase. Dort geht es Runde für Runde gegen einen anderen Treffer, ehe die letzten vier Tore in einer Final-Four-Abstimmung den Sieger unter sich ausmachen.

* = Falls der unglaubliche Treffer deines Cousins bei den B-Junioren des FC Wald nicht auftaucht, liegt das daran, dass wir uns auf «berühmte» Tore fokussiert haben und auf solche bekannter Spieler und/oder in wichtigen Partien. Von einem Spieler können auch mehrere Treffer nominiert sein. Uns ist klar, dass wir statt 96 auch 966 oder 9966 Tore hätten in die Vorauswahl nehmen können. Doch irgendwann ist halt einfach Schluss, selbst die UEFA lässt ja nicht einfach Krethi und Plethi zur EM.

Los geht's!

Heute mit den ersten 16 Dreier-Gruppen. Und das sind sie:

Gruppe A

Lionel Messi Video: streamja

Hakan Calhanoglu Video: YouTube/The MASTER Of AMV

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Lionel Messi

Ronaldo

Hakan Calhanoglu

Abstimmen 1 Lionel Messi 33%

Ronaldo 33%

Hakan Calhanoglu 33%

Gruppe B

Jamie Vardy Video: YouTube/LCFC

Dele Alli Video: YouTube/BenjaaPR

Dalian Atkinson Video: YouTube/Aston Villa FC

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Jamie Vardy

Dele Alli

Dalian Atkinson

Abstimmen 1 Jamie Vardy 33%

Dele Alli 33%

Dalian Atkinson 33%

Gruppe C

Marco van Basten Video: YouTube/Le 10 Sport

Hannu Tihinen Video: YouTube/Rphase1

Dejan Stankovic Video: YouTube/JizzySmallz2

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Marco van Basten

Hannu Tihinen

Dejan Stankovic

Abstimmen 1 Marco van Basten 33%

Hannu Tihinen 33%

Dejan Stankovic 33%

Gruppe D

Tim Cahill Video: YouTube/Tech-Flo

Gheorghe Hagi Video: YouTube/furkanturan2599

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Tim Cahill

Philippe Mexès

Gheorghe Hagi

Abstimmen 1 Tim Cahill 33%

Philippe Mexès 33%

Gheorghe Hagi 33%

Gruppe E

Zlatan Ibrahimovic Video: YouTube/Goal

Lionel Messi Video: YouTube/ieraHDTV

Paolo Di Canio Video: YouTube/Jasper

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Zlatan Ibrahimovic

Lionel Messi

Paolo Di Canio

Abstimmen 1 Zlatan Ibrahimovic 33%

Lionel Messi 33%

Paolo Di Canio 33%

Gruppe F

Linus Hallenius Video: YouTube/Magnus Eriksson

Dennis Bergkamp Video: YouTube/Newgodofwar

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Linus Hallenius

Lionel Messi

Dennis Bergkamp

Abstimmen 1 Linus Hallenius 33%

Lionel Messi 33%

Dennis Bergkamp 33%

Gruppe G

Diego Maradona Video: YouTube/Mы United

George Weah Video: YouTube/Milanisti TV Unofficial

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Diego Maradona

Neymar

George Weah

Abstimmen 1 Diego Maradona 33%

Neymar 33%

George Weah 33%

Gruppe H

Mohd Faiz Subri Video: streamja

Ronaldinho Video: streamable

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Mohd Faiz Subri

Juninho

Ronaldinho

Abstimmen 1 Mohd Faiz Subri 33%

Juninho 33%

Ronaldinho 33%

Gruppe I

David Beckham Video: YouTube/dinadangdong

Andrea Florenzi Video: YouTube/Matsman9

Marcel Sabitzer Video: YouTube/Football FR

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? David Beckham

Andrea Florenzi

Marcel Sabitzer

Abstimmen 1 David Beckham 33%

Andrea Florenzi 33%

Marcel Sabitzer 33%

Gruppe J

Fabian Schär Video: YouTube/FC Wil 1900

Cristiano Ronaldo Video: YouTube/Cristiano ronaldo goals

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? James Rodriguez

Fabian Schär

Cristiano Ronaldo

Abstimmen 1 James Rodriguez 33%

Fabian Schär 33%

Cristiano Ronaldo 33%

Gruppe K

Roberto Carlos Video: YouTube/KonanTheBarbarian

Robin van Persie Video: YouTube/Felix official

Erik Edman Video: YouTube/xMaDMiLLeRx

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Roberto Carlos

Robin van Persie

Erik Edman

Abstimmen 1 Roberto Carlos 33%

Robin van Persie 33%

Erik Edman 33%

Gruppe L

Giovanni van Bronckhorst Video: YouTube/ToVi Soccer

Saul Niguez Video: YouTube/TaffyAffy

Munas Dabbur Video: YouTube/SwissFootballLeague

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Giovanni van Bronckhorst

Saul Niguez

Munas Dabbur

Abstimmen 1 Giovanni van Bronckhorst 33%

Saul Niguez 33%

Munas Dabbur 33%

Gruppe M

Emre Can Video: YouTube/S.A.10

Roger Milla Video: YouTube/Ammler75

Xherdan Shaqiri Video: YouTube/Paddi notyourbusiness

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Emre Can

Roger Milla

Xherdan Shaqiri

Abstimmen 1 Emre Can 33%

Roger Milla 33%

Xherdan Shaqiri 33%

Gruppe N

Hamit Altintop Video: YouTube/Nir Ohayon

Ludovic Giuly Video: YouTube/s13scoops

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Hamit Altintop

Zinédine Zidane

Ludovic Giuly

Abstimmen 1 Hamit Altintop 33%

Zinédine Zidane 33%

Ludovic Giuly 33%

Gruppe O

Tony Yeboah Video: YouTube/Melb Reviews

Gareth Bale Video: YouTube/SeriousFootball

Fabio Quagliarella Video: YouTube/anas mohammed

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Tony Yeboah

Gareth Bale

Fabio Quagliarella

Abstimmen 1 Tony Yeboah 33%

Gareth Bale 33%

Fabio Quagliarella 33%

Gruppe P

Steven Gerrard Video: YouTube/Chris080595

Eren Derdiyok Video: YouTube/Mateus Bier

Umfrage Wer hat das schönste Tor erzielt? Pele

Steven Gerrard

Eren Derdiyok

Abstimmen 1 Pele 33%

Steven Gerrard 33%

Eren Derdiyok 33%

So, das waren nun die ersten 48 nominierten Tore. Bald folgen die anderen 48, damit die Gruppenphase komplett ist.

Die wichtigsten Rekordmarken in der Königsklasse

Als Belohnung, dass du so weit gescrollt hast: Hier findest du die Namen aller Spieler, von denen ein Tor vorkommt. Als Hinweis auf Folge 2 …



Roberto Carlos Marco van Basten Grafite Jay-Jay Okocha Giovane Elber David Beckham Zinédine Zidane Diego Maradona Lionel Messi Cristiano Ronaldo Hamit Altintop Linus Hallenius Giovanni van Bronckhorst Neymar Wayne Rooney Miroslav Stoch Zlatan Ibrahimovic Ryan Giggs James Rodriguez Robin van Persie Wendell Lira Andrea Florenzi Mohz Faiz Subri Saul Niguez Olivier Giroud Arjen Robben Eric Hassli Murat Yakin Alex Frei Fabian Schär Xherdan Shaqiri Munas Dabbur Emre Can Andres Vasquez Vincent Kompany Jamie Vardy Dele Alli Jack Wilshere Papiss Cissé Emmanuel Adebayor Didi Hamann Tony Yeboah Paolo Di Canio Dennis Bergkamp Matt Le Tissier Dalian Atkinson George Weah Ronaldo Pele Thierry Henry Roger Milla Ronaldinho Rivaldo Gareth Bale Steven Gerrard Hannu Tihinen Marcel Sabitzer Tim Cahill Dejan Stankovic Juninho Eden Hazard Ricardo Quaresma Mario Mandzukic Philippe Mexès Fabio Quagliarella Gheorge Hagi Erik Edman Eric Cantona Hakan Calhanoglu Luis Suarez Ludovic Giuly Benjamin Pavard Saeed Al Owairan Pajtim Kasami Eren Derdiyok.

Das sind die 48 teuersten Fussball-Transfers der Welt Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte!

Abonniere unseren Newsletter